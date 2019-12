Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz

-ERZURUM Valisi Okay Memiş, 2 gündür etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal olması üzerine, THY yöneticileriyle uçak saatlerinin değiştirilmesi yönünde görüştüklerini söyledi.

Kentte etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, Erzurum Havalimanı'nda uçakların her türlü hava koşullarında inişini sağlayan CAT3-A sisteminin tamamlanamaması nedeniyle Ankara-Erzurum ve İstanbul-Erzurum uçak seferlerinde iptaller yaşandı.

Dün ve bugün yaşanan iptallerle ilgili açıklama yapan Vali Okay Memiş, havalimanıyla ilgili konuların gündemlerinde olduğunu söyledi. Uçak seferlerinin iptallerinden dolayı üzgün olduğunu belirten Vali Memiş, "Sadece üzülerek yerimizde durmuyoruz. Gece geç saatlere kadar THY yetkilileriyle görüşerek, uçak saatlerinin değiştirilmesi yönünde büyük çaba sarfediyoruz. Sözünü aldık, bunu kısa sürede yapmamız lazım. Dün ve bugün Ankara, İstanbul'dan gelen yolcular komşu illere sevkedildi. Sadece Erzurum'da değil, doğu ve güneydoğudaki birçok havalimanında sefer sayılarında sorun yaşandı" dedi.

Erzurum Havalimanı'nda henüz tamamlanmayan CAT3-A sisteminin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde, uzmanlık isteyen bir konu olduğunu belirten Vali Memiş, "Bu konuda ne valilik, ne büyükşehir belediyesi bünyesindeki mühendislerin bilgisi olmaz. İhalesi Ankara'da yapılan ve kontrol edilen bir iş. Ama devletin valisi olarak her yerde söylüyorum. Tekman'da kaybolan bir koyundan, Cumhuriyet Caddesi'nde bir zabıta ya da polisin yaptığı kötü davranıştan, henüz tamamlanamayan Kop, Kırık Tünelleri'nden sorumlu kişiyim kamu görevlisi olarak. Eğer bir sorumlu aranıyorsa, ilimiz ve bazı arkadaşlarımız rahatlayacaksa, bunu rahatlıkla söylüyorum sorumluluğu kabul ederim, rahat olsunlar. Ama bu işi takip ediyoruz. Mümkün olduğu kadar bundan sonra iptaller yaşanmasın diye girişimlerde bulunuyoruz. Havalimanındaki yedek pisti kullanıyoruz. Yedek pistte son derece güvenli. Bu konu en önemli önceliklerimizden bir tanesi. Böyle bir şeyin yaşanmasını isteyecek en son kişi benim. 3 ay içerisinde bu kente 5 yıldızlı otel niteliğinde, 150 yataklı V Palandöken Oteli biz kazandırdık. Oturmadık, otursaydık o bina orada duruyordu. Neden daha önce kimsenin aklına gelip de böyle bir girişimde bulunmadı? Bu kentte yaşayan 1 milyon Erzurumlu dadaş kardeşim kadar emek veren bir insanım. Konumumuz gereği kamunun yaptığı her işten, valilik olarak sorumluluğum var. Telafi etmeye çalışıyoruz. İnşallah telafi edebiliriz. Hala sis tabakası var, neredeyse 150 metrenin altında. CAT3-A sistemi de olsaydı zorluklarla karşılaşabilirdik" diye konuştu.

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilgili mercilere hesap sorduklarını da kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi:

"Biz ilgili yetkililere, mercilere hesap soruyoruz. Havalimanı Başmüdürlüğü'nün Eylül ayından itibaren 6 resmi yazısı var. Yetişmeme riskine karşı 6 ayrı yazı göndermişler. Onların tek kusuru bu resmi yazıları yazdıkları zaman beni ve diğer paydaşlarımızı, milletvekillerimizi bilgilendirmeleri gerekirdi. 'Neden bilgilendirmediniz?' diye sorduğumuzda, 'Müteahhit firma son güne kadar çalışmasını devam ettirdi. Onun için sizi yanlış bilgilendirmek istemedik' dediler. Doğrudan sorumluluğum olmamasına rağmen sorumluluğu kabul ettim. Her gün artık hava meydanındaki gelişmeleri takip ediyorum. THY yetkilileriyle görüşüyorum. Muhtemeldir ki hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde bu sorunu yaşayacağız. Bu sorunu daha az yaşamak için Erzincan en yakın havalimanlarına yönlendirip taşımayla gidermek için görüşüyorum. Dün itibariyle Trabzon, Kars'tan ve Erzincan'dan taşıma yaptılar."

Konuşmasında son günlerin tartışmalı bir diğer konusu olan uçak biletlerinin pahalılığıyla ilgili görüşlerini de dile getiren Vali Memiş, "Bilet fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyorum. Okay Memiş olarak kanaatimi çok net ifade edebilirim. Benim ailem ayda en az iki defa geliş-gidiş yapıyor. Ayda 3 bin lira maaşından uçak biletine para veren birisi olarak uçak biletleri ucuzdur diyemem, kimse kusura bakmasın. Bundan dolayı isteyen istediği gibi eleştirsin. Bunun üzerine gitmemiz, düzeltmek için çaba sarfetmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. CAT3-A sistemi faaliyete geçtiğinde, sefer sayısı arttığında, bilet fiyatlarının ineceğini genel olarak öngörebiliriz" dedi.

CAT3-A, dikey mesafenin 100 feet´e kadar düştüğü durumlarda ve yatay görüşün 200 metre olduğu durumlarda kullanılabilir. FOTĞRAF



