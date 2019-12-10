Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

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Erzurum'da soğuk hava etkisini yeniden göstermeye başlarken yoğun sis trafikte görüş mesafesini düşürdü. Ayaz nedeniyle beyaza bürünen kent merkezi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gece hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Soğuk ve sisli havanın birleşmesiyle oluşan ayaz ise tabiatı beyaza bürüdü. Ağaçlar, otlar adeta kartpostallık görüntü oluştururdu.

ERZURUM 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:48

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