Erzurum’da yaşanan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dün itibarıyla Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşıması yapıldı. Sefer iptallerinin olmaması için çaba gösteriyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz. Bu pistimiz de son derece güvenli” “Çözüme odaklanma durumundayız” “Biz ilgili mercilere hesap soruyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da yaşanan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dün ...

İHA

– Erzurum Valisi Okay Memiş, son günlerde sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesine ilişkin sorunun Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşınması ile asgariye indirilmeye çalışıldığını söyledi.

Erzurum’da yaşanan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dün itibarıyla Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşıması yapıldı. Sefer iptallerinin olmaması için çaba gösteriyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz. Bu pistimiz de son derece güvenli” “Çözüme odaklanma durumundayız” “Biz ilgili mercilere hesap soruyoruz”

– Erzurum Valisi Okay Memiş, son günlerde sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesine ilişkin sorunun Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşınması ile asgariye indirilmeye çalışıldığını söyledi.
Vali Okay Memiş, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda katıldığı programda Erzurum’da etkili olan sis nedeniyle yaşanan uçak iptalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Memiş, uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, “Sadece üzüntü yaşayıp yerimizde oturmuyoruz, gece boyunca Türk Hava Yolları şirketi ile görüşüp uçak saatlerinin değiştirilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Hava şartlarının 150 metrenin altında oluşturduğu yoğun sis tabakası nedeniyle dün itibarıyla Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşıması yapıldı. Sefer iptallerinin olmaması için çaba gösteriyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz. Bu pistimiz de son derece güvenli” diye konuştu.
Vali Memiş, müteahhit firmanın Erzurum Havalimanı inşaatını geciktirmesine ilişkin, “Devlet Hava Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan işin sorumlusu dolaylı olarak biz ilan edildik. Bu iş uzmanlık gerektiren bir iş, ne bizim ne de Büyükşehirin dahilinde olan bir iş değil” şeklinde konuştu.
“Erzurum için mücadele ediyoruz. Bizden kaynaklanmayan ve bütün kamu çalışanlarını küçük düşürecek, iyi niyet sınırlarını aşan yaklaşımları kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyen Vali Memiş, “Uçak bilet fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyorum. Ben en az 3 bin lira ailemin gidiş gelişi için maaşımdan harcıyorum, bu sebeple uçak biletleri ucuz diyemem. Sefer sayılarının az olması nedeniyle biletlerin pahalı olduğunu düşünüyorum, eleştirin ama insanların moralini bozmayın. Biz bu kente değer katmaya geldik” dedi.

“Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum, rahatlasınlar”
Vali Memiş, bütün ihale kontrollerinin Ankara tarafından yapıldığı havalimanı inşaatının gecikmesi konusunda, “Ben kamu görevlisi olarak Tekman’da kaybolan bir koyundan, henüz tamamlanamayan KOP tünelinden de sorumluyum. Erzurum rahatlayacaksa eğer ben bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Turizm benim önceliklerimden bir tanesi, böyle bir durumun yaşanmasını en son isteyecek kişilerden biriyim. Bu kent için mücadele eden ve emek veren bir insanım. Dolayısıyla konumumuz gereği kamunun yaptığı her işte sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.
Vali Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Şuan havaalanında büyük bir sis tabakası var. Bugünlerde neredeyse 150 metrenin altında yoğun bir sis tabakasıyla uğraşıyoruz. Havaalanının görünebilirlik şartlarını sağlayan Cat 3A sistemi olsa bile zorluk yaşayacağım ama bunların hiçbiri bahane değil. Biz ilgili mercilere hesap soruyoruz. Eylül ayı itibarıyla yetişmeme riskine karşı havalimanı başmüdürünün 6 tane resmi yazısı var. Tek bir kusurları var, o da resmi yazıları yazdıkları durumda beni ve vekillerimizin bilgilendirilmesi gerekirdi. Müteahhit firmanın son güne kadar havalimanı inşaatını yetiştireceğini söylemeleri üzerine, yetişmeyecek dersek yanlış bilgi vermiş olurduk şeklinde karşılık verdiler."
Vali Okay Memiş, alınması gereken idari tedbirlerin alınacağını, ortada bir kusurun var olduğunu ancak işi yöneticilerin moralini bozacak duruma getirmeye gerek olmadığını ifade ederek, “Doğrudan sorumluluğum olmasa bile yine de sorumluluğu kabul ettim. Ama tabii ki uçak iptalleri devam ettikçe hepimiz bu sorunu yaşayacağız. Cumhurbaşkanına dahi konu iletildi. Çözüme odaklanma durumundayız” diye konuştu.

ERZURUM

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da koruyucu aile farkındalık çalışmaları
YEREL HABERLER Erzurum’da koruyucu aile farkındalık çalışmaları
Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı
YEREL HABERLER Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına ...
Erzurum’da “Süte Değer Projesi”nde ikinci adım Erzurum Valisi Okay Memiş: “Hedefimiz 2020’nin sonunda 1 milyon büyükbaş hayvana sahip olup, Konya’yı geçmek”
YEREL HABERLER Erzurum’da “Süte Değer Projesi”nde ikinci ...
Sunar: “Emperyalizmi durduracak olan mazlumların dayanışmasıdır”
YEREL HABERLER Sunar: “Emperyalizmi durduracak olan mazlumların ...
Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya ...
Pasinler’de güvercinler yarıştı
YEREL HABERLER Pasinler’de güvercinler yarıştı
Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni düzenleme
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni ...
Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine ...
Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da soğuk hava ve sis etkili oluyor
USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir: “Nobel ödülü soykırıma ve İslamofobiye hizmet etmiştir”
YEREL HABERLER USAP Başkanı Doç.Dr. Aydemir: “Nobel ödülü soykırıma ...
Kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık
YEREL HABERLER Kırışıklıklara neden olan 7 kötü alışkanlık
Çene şekli güzelliği etkiliyor
YEREL HABERLER Çene şekli güzelliği etkiliyor
Kışın cilt kuruluğuna dikkat
YEREL HABERLER Kışın cilt kuruluğuna dikkat
Palandöken’e yıldız yağacak
YEREL HABERLER Palandöken’e yıldız yağacak
Güneş Vakfı’nda “Dünya Toprak Kaynakları ve Sorunları" konferansı
YEREL HABERLER Güneş Vakfı’nda “Dünya Toprak Kaynakları ve ...
Kardeş okul uygulaması ile 53 öğrenci sevindi
YEREL HABERLER Kardeş okul uygulaması ile 53 öğrenci sevindi
Aziziye’de Dijital Belediyecilik Çalıştayı Belediyecilikte dijitalleşme atağı Başkan Orhan; “Dijitalleşen kurumların verimleri artıyor” Rektör Çomaklı; “Kurumlara katkılarımız devam edecek”
YEREL HABERLER Aziziye’de Dijital Belediyecilik ...
Atatürk Ev’inde yapılan bakım ve onarım bitti
YEREL HABERLER Atatürk Ev’inde yapılan bakım ve onarım bitti
Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
YEREL HABERLER Erzurum'da ağaçlar kırağı tuttu
Başkan Tanfer: “Erzurum’a katma değer katacağız”
YEREL HABERLER Başkan Tanfer: “Erzurum’a katma değer katacağız”
Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
YEREL HABERLER Dişlerdeki sararmalar gülüşü etkiliyor
Sarılmanın insanlara 20 faydası
YEREL HABERLER Sarılmanın insanlara 20 faydası
Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu
YEREL HABERLER Oltu Sivridere sulama barajı göleti buz tuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X