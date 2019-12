Erzurum’da yaşanan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dün itibarıyla Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşıması yapıldı. Sefer iptallerinin olmaması için çaba gösteriyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz. Bu pistimiz de son derece güvenli” “Çözüme odaklanma durumundayız” “Biz ilgili mercilere hesap soruyoruz”

– Erzurum Valisi Okay Memiş, son günlerde sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesine ilişkin sorunun Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşınması ile asgariye indirilmeye çalışıldığını söyledi.

Vali Okay Memiş, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda katıldığı programda Erzurum’da etkili olan sis nedeniyle yaşanan uçak iptalleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vali Memiş, uçak seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, “Sadece üzüntü yaşayıp yerimizde oturmuyoruz, gece boyunca Türk Hava Yolları şirketi ile görüşüp uçak saatlerinin değiştirilmesi için görüşmeler yapıyoruz. Hava şartlarının 150 metrenin altında oluşturduğu yoğun sis tabakası nedeniyle dün itibarıyla Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşıması yapıldı. Sefer iptallerinin olmaması için çaba gösteriyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz. Bu pistimiz de son derece güvenli” diye konuştu.

Vali Memiş, müteahhit firmanın Erzurum Havalimanı inşaatını geciktirmesine ilişkin, “Devlet Hava Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan işin sorumlusu dolaylı olarak biz ilan edildik. Bu iş uzmanlık gerektiren bir iş, ne bizim ne de Büyükşehirin dahilinde olan bir iş değil” şeklinde konuştu.

“Erzurum için mücadele ediyoruz. Bizden kaynaklanmayan ve bütün kamu çalışanlarını küçük düşürecek, iyi niyet sınırlarını aşan yaklaşımları kamuoyunun takdirine bırakıyorum” diyen Vali Memiş, “Uçak bilet fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyorum. Ben en az 3 bin lira ailemin gidiş gelişi için maaşımdan harcıyorum, bu sebeple uçak biletleri ucuz diyemem. Sefer sayılarının az olması nedeniyle biletlerin pahalı olduğunu düşünüyorum, eleştirin ama insanların moralini bozmayın. Biz bu kente değer katmaya geldik” dedi.



“Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum, rahatlasınlar”

Vali Memiş, bütün ihale kontrollerinin Ankara tarafından yapıldığı havalimanı inşaatının gecikmesi konusunda, “Ben kamu görevlisi olarak Tekman’da kaybolan bir koyundan, henüz tamamlanamayan KOP tünelinden de sorumluyum. Erzurum rahatlayacaksa eğer ben bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Turizm benim önceliklerimden bir tanesi, böyle bir durumun yaşanmasını en son isteyecek kişilerden biriyim. Bu kent için mücadele eden ve emek veren bir insanım. Dolayısıyla konumumuz gereği kamunun yaptığı her işte sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.

Vali Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şuan havaalanında büyük bir sis tabakası var. Bugünlerde neredeyse 150 metrenin altında yoğun bir sis tabakasıyla uğraşıyoruz. Havaalanının görünebilirlik şartlarını sağlayan Cat 3A sistemi olsa bile zorluk yaşayacağım ama bunların hiçbiri bahane değil. Biz ilgili mercilere hesap soruyoruz. Eylül ayı itibarıyla yetişmeme riskine karşı havalimanı başmüdürünün 6 tane resmi yazısı var. Tek bir kusurları var, o da resmi yazıları yazdıkları durumda beni ve vekillerimizin bilgilendirilmesi gerekirdi. Müteahhit firmanın son güne kadar havalimanı inşaatını yetiştireceğini söylemeleri üzerine, yetişmeyecek dersek yanlış bilgi vermiş olurduk şeklinde karşılık verdiler."

Vali Okay Memiş, alınması gereken idari tedbirlerin alınacağını, ortada bir kusurun var olduğunu ancak işi yöneticilerin moralini bozacak duruma getirmeye gerek olmadığını ifade ederek, “Doğrudan sorumluluğum olmasa bile yine de sorumluluğu kabul ettim. Ama tabii ki uçak iptalleri devam ettikçe hepimiz bu sorunu yaşayacağız. Cumhurbaşkanına dahi konu iletildi. Çözüme odaklanma durumundayız” diye konuştu.

