Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, ABB Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Halil Zor’la bir araya gelen Çakır, sektörün durumuyla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu, gündemdeki konuları konuştu.

Anadolu Basın Birliği’nin Erzurum Şube Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Musa Çakır, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da, ABB Genel Merkezi’ni de ziyaret etti. Anadolu Basın Birliği’nin Genel Başkanı Halil Zor’la bir araya gelen Başkan Çakır, gündemdeki gelişmeler, Erzurum ve sektörün geldiği son durumu ele aldı. Genel Başkan Halil Zor, ABB Şube Başkanı Çakır’ın, Erzurum’da gündemi belirleyen isimler arasında bulunduğunu belirterek, “Anadolu Basın Birliği, biliyoruz ki Erzurum’da ehil ellere emanet” ifadesini kullandı.

ANKARA’DAN GÖRÜNEN ERZURUM

Genel Başkan Halil Zor, Erzurum’un son zamanlarda uçak bileti fiyatları ve havalimanı problemiyle gündeme geldiğini hatırlatarak, Erzurum basınının bu konuda sergilediği duruşu da takdir ettiğini açıkladı. Kış turizminin en gözde merkezlerinden birisi olan Erzurum’un, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmış olmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Genel Başkan Zor, “Olaya sadece milyonluk yatırımın yetişmemiş olması gözüyle bakmamak lazım. Burada Erzurum’un zarar gören turizm imajı, doğrudan turizm sektörünün kaybı olan milyonlarca lira ve bu süreci hırpalanarak geçirmek zorunda bırakılan Palandöken’i de göz önünde bulundurmak lazım” diye konuştu.

KAMUOYU BEDELİ SORULSUN İSTİYOR

ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır da, bu konuda ortada bir ihmalin öne çıktığının altını çizerek, “Bu saatten sonra sihirli bir değenek bulup meseleyi çözmek gibi bir şansımız yok. Önemli olan süreci daha az zararla nasıl atlatırız, onun yollarını aramaktır. İlaveten Erzurum’u böyle bir durumla karşı karşıya bırakanlardan hesap sorulması ve mutlaka bir bedel ödetilmesi de, Erzurum’da kamuoyunun en büyük beklentisidir. Yani şehrin kaderiyle oyun oynamak bu kadar basit olmamalı. Dolayısıyla Erzurum siyasetinin bu konuda beklenen duruşu göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Öte yandan havalimanındaki CAT3 problemi yüzünden Ankara’dan Erzurum’a yapacağı uçuşun iki gün üst üste iptal edildiğini de hatırlatan Çakır, “Daha kış başındayız ve bu sorunu yaşamaya başladık. Benim gibi binlerce insan aynı sorunu yaşıyor, yaşayacak. Bu durum bile başlı başına bir kul hakkıdır” dedi.

ERZURUM 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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