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TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Tübitak bilim fuarları için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Tübitak bilim fuarları için bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi konferans salonunda Yakutiye ilçesine bağlı ortaokul ve lise müdürlerine TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç yaptı. Kıvanç, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında artık bilgi depolamak, formül ezberlemek gibi işlemlere ihtiyacın kalmadığı bir yaklaşım sergilenmeye başlandığını ve öğrencilerin de akıl yürütme, eleştirel düşünme, yorumlama, tahmin etme ve benzeri zihinsel becerilerin sınanması öne çıkacağını söyledi. Kıvanç ayrıca ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması için ve öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması için TÜBİTAK 4006 Bilim fuarlarını desteklendiğini, bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından birisi olduğunu bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını belirtti.
Konuşmasına geçen yılki fuar sayıları ile devam eden Kıvanç, 20182019 Eğitim öğretim yılında Erzurum’dan 231 okul bilim fuarı için başvurduğunu ve revize edilen fuarlarla birlikte ilimizde 69 okul bilim fuarı için desteklendiğini belirtti.
Ekim ayından itibaren yaklaşık 500 öğretmene TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirme toplantıları ve seminerleri yapıldığını söyleyen Kıvanç, okul müdürlerine ve öğretmenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Özkan Yetkin tarafından TÜBİTAK 4006 bilgilendirme sunumu gerçekleştirildikten sonra Yakutiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Çınar ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Okul Müdürü Osman Coşkun tarafından kapanış konuşması yapıldı ve toplantı bitirildi.

ERZURUM

11 Aralık 2019 Çarşamba

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