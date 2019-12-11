Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: "Vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye’dir” "Eninde ...

İHA

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Vali Okay Memiş ile iki ülkenin dostluğundan bahseden Guliyev, “Ermenilerin almış olduğu öz topraklarımızı eninde sonunda geri alacağız” açıklamalarında bulunurken, turizm konusunda ise Azerbaycan’ın ilk tercih ettiği ülkenin her zaman için Türkiye olduğunu belirtti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Başkonsolos Guliyev’i Erzurum’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki devlet tek millet olduklarını söyledi.
Vali Okay Memiş, Azerbaycan’ın gelişmesi ve güçlenmesini, Türkiye’nin gelişmesi ve güçlenmesi olarak yorumlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin şehirler bazında da iyi olduğunu belirtti. Vali Memiş, Azerbaycan’ın güçlü enerji kaynaklarının olması nedeniyle, Erzurum şehrinin enerji koridoru üzerinde bulunduğunu söyledi.
Erzurum’luları ‘Soğuk memleketin sıcak insanları’ olarak niteleyen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, Erzurum’da olmaktan dolayı minnet duyduğunu belirtti. Guliyev, “Sıkı bağlar ile birbirimize tutunuyoruz. Ermenilerin Zengezur bölgesini almasıyla Türkiye ile aramızdaki karayolu kesilse de karayolun olmayışı bağlarımızı koparmadı” şeklinde konuştu.
Guliyev, “Bakü Ceyhan petrol hattı, Bakü Erzurum doğal gaz hattı, Bakü Kars demir yolu hattı ve bundan sonraki projeler, Azerbaycan ve Türkiye’nin bağlarının kopmayacağı anlamına geliyor. Kanayan yaramız Karabağ için geri alma çabaları içerisindeyiz. Eninde sonunda öz topraklarımızı geri alacağız. Bir kısım topraklarımızı geri aldık. 2018’in Mayıs ayında 11 bin hektar alanımızı Nahçivan’dan geri aldık. Cumhurbaşkanımız yarın öbür gün emrederse yolu kapatma imkanını kullanarak geride kalan topraklarımızı almak için harekete geçebiliriz” dedi.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizi Erzurum’a davet ediyorum”
Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş’i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Palandöken Kayak Merkezi’nin kısa süre önce sezonunu açtığını hatırlatan Vali Memiş, “Azerbaycanlı kardeşlerimizi Erzurum’a tatil yapmaya davet ediyorum.” dedi.
Erzurum’un Türkiye’nin kış turizminde gözde merkezlerinden biri olduğunu aktaran Vali Memiş, dünyanın hiçbir yerinde havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapılacak başka bir yerin olmadığını vurguladı.
Palandöken Kayak Merkezi’nin kısa süre önce sezonu açtığını hatırlatan Vali Memiş, “Azerbaycanlı kardeşlerimizi Erzurum’a tatil yapmaya davet ediyorum. Bu yıl yaptığımız pistlerle pist uzunluğumuz neredeyse 100 kilometreye ulaştı. Yeni otellerimiz, yeni pistlerimiz ve bunların yanında Türkiye’nin en iyi arama kurtarma ekiplerimizle tüm misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

“Vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye'dir"
Guliyev ise Başkonsolosluk olarak Türkiye’nin 17 iline hizmet verdiklerini söyledi. Azerbaycanlıların tatillerinde ilk sırayı her zaman Türkiye’nin aldığını ifade eden Guliyev, “Türkiye’nin Azerbaycan’da tatilde ilk sırayı almasında birçok sebep var. Başta gelen sebep dildir. Dil sıkıntısı yok bura ile aramızda. İkincisi ise mutfak. En yakın bildiğimiz ülkelerde dahi yemek sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ama Türkiye’de böyle bir sıkıntımız yok. Ayrıca örf ve adetler konusunda da bir sıkıntımız bulunmamaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye’dir” diye konuştu.
Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

ERZURUM

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk algınlığında yapılması gerekenler
YEREL HABERLER Soğuk algınlığında yapılması gerekenler
Ameliyattan korkanlar için ameliyatsız kapağı estetiği mümkün
YEREL HABERLER Ameliyattan korkanlar için ameliyatsız kapağı ...
Hamilelikte beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Hamilelikte beslenmeye dikkat
Hiçdurmaz: “Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu’ya insin”
YEREL HABERLER Hiçdurmaz: “Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu’ya ...
Yeni nesil reklamcılıkta 4 maddeye dikkat
YEREL HABERLER Yeni nesil reklamcılıkta 4 maddeye dikkat
Çevresel faktörler saçları döküyor
YEREL HABERLER Çevresel faktörler saçları döküyor
Kepçe kulak problemine dikkat
YEREL HABERLER Kepçe kulak problemine dikkat
Stres erkeklerde saçları döküyor
YEREL HABERLER Stres erkeklerde saçları döküyor
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı bilgilendirme toplantısı ...
ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, ABB Genel Merkezi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER ABB Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, ABB Genel ...
Aşkale Belediyesinden kitap jesti
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesinden kitap jesti
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, TSK ...
Başkan Sekmen’den ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den ev ziyaretleri
Hak-İş heyetinden Başkan Sekmen’e ziyaret
YEREL HABERLER Hak-İş heyetinden Başkan Sekmen’e ziyaret
Ak Parti’den Büyükşehir’e teşkilat çıkarması
YEREL HABERLER Ak Parti’den Büyükşehir’e teşkilat çıkarması
Erzurum’da koruyucu aile farkındalık çalışmaları
YEREL HABERLER Erzurum’da koruyucu aile farkındalık çalışmaları
Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı
YEREL HABERLER Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına ...
Erzurum’da yaşanan sis nedeniyle uçak seferlerinin iptal edilmesi Erzurum Valisi Okay Memiş: "Dün itibarıyla Trabzon, Erzincan ve Kars illerinden yolcu taşıması yapıldı. Sefer iptallerinin olmaması için çaba gösteriyoruz. Yedek pisti kullanıyoruz. Bu pistimiz de son derece güvenli” “Çözüme odaklanma durumundayız” “Biz ilgili mercilere hesap soruyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum’da yaşanan sis nedeniyle uçak seferlerinin ...
Erzurum’da “Süte Değer Projesi”nde ikinci adım Erzurum Valisi Okay Memiş: “Hedefimiz 2020’nin sonunda 1 milyon büyükbaş hayvana sahip olup, Konya’yı geçmek”
YEREL HABERLER Erzurum’da “Süte Değer Projesi”nde ikinci ...
Sunar: “Emperyalizmi durduracak olan mazlumların dayanışmasıdır”
YEREL HABERLER Sunar: “Emperyalizmi durduracak olan mazlumların ...
Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya geldi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeleri bir araya ...
Pasinler’de güvercinler yarıştı
YEREL HABERLER Pasinler’de güvercinler yarıştı
Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni düzenleme
YEREL HABERLER Erzurum Havalimanında uçak sefer saatlerine yeni ...
Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine çaba sarfediyoruz
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: Uçak saatlerinin değiştirilmesine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X