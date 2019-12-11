MHP İl Başkanı Karataş’tan CHP İl Başkanı Oğuz’a tepki

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, CHP İl Başkanı Bülent Bülent Oğuz’un partisiyle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Uzunca bir zamandır sesi soluğu çıkmayan, varlığıyla yokluğu arasında bir fark bulunmayan CHP'nin Erzurum İl Başkanı Oğuz’un facia bir basın açıklaması yaptığına dikkat çeken MHP İl Bakanı Karataş, “Nispet bir delile dayanmayan, sağdan soldan duyduklarıyla siyasi bir etki oluşturmaya çalışan sayın Oğuz, yetersiz siyasi tecrübesi ile Milliyetçi Hareket Partisine sözlü saldırıda bulundu. Müddei iddiasını ispatlamakla mükelleftir, aksi takdirde müfteridir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin, meşruiyeti milli irade olan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışı ile adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını tesis etmeyi; toplumsal barış ve huzuru hâkim kılmayı, Yüce Türk Milletinin milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmayı, Devletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumayı, inançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiş siyasi bir parti olduğunu anlatan Başkan Karataş “Asla yalan ve iftira atmayan, delilsiz ve de ispatsız konuşmayan siyasi liderlere, yetkililere sahip bir teşkilattır. Tabi sizlerin bunu anlamasını beklemiyoruz. Toplumun huzurunu kaçıran, insanların dengelerini bozan her türlü yalan haber yapmak sizlerde bir kültür, bir yaşam tarzı haline geldi artık. Yakın zamanlarda bunların örneklerini sık sık yaşıyoruz.

Erzurum'a gelen 4 vekilinizle daha Erzurum'un kaç ilçesi olduğunu ve bu ilçelerin isimlerini dahi bilmeden ısrarla İspir ve Pazaryolu'nu seçmenizde ayrıca manidar bir durumdur.

Maksadınız öküz altında buzağı aramak, bunu anlıyoruz, lakin sizde şunu iyi anlayın, MHP Teşkilatlarıyla uğraşmak sizlere 10 numara büyük gelir.

Yolsuzluk ve haksızlık arıyorsanız kurduğunuz şer ittifakı sayesinde kazandığınız İBB' ye bakmanızı sizlere şiddetle tavsiye ederim.

Yaptığınız facia basın açıklamasında bahsettiğiniz faturaları, belgeleri kamuoyuyla paylaşmanız sizlerin samimi olduğunuzun göstergesi olacaktır. Aksi takdirde hafızalarımızda samimiyetsiz, yalan haberlere sırtını yaslayan, siyasi etiklere uymayan biri olarak yer alacaksınız.” şeklinde konuştu.

ERZURUM 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:13

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AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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