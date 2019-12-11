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Ban: “Ekonomik terör operasyonları kararlı çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirildi”

İHA

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, ülkeye uygulanan ekonomik terör operasyonlarının yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ban: “Ekonomik terör operasyonları kararlı çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirildi”

AK Parti MKYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, ülkeye uygulanan ekonomik terör operasyonlarının yürütülen kararlı çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirildiğini söyledi.

2020 yılı Bütçe Kanunu görüşmelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı bütçesi hakkında söz alan AK Parti Erzurum Mlletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, TBMM’nde yaptığı konuşmada 2018'de başlayan 2019 yılında kısmen devam eden kur savaşları ile ekonomik terör operasyonlarına karşı yapılan çalışmaları anlattı. Bu başarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği koordinasyon, eşgüdüm, karar alma süreçlerindeki etkinlik sayesinde olduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu Ban, şunları söyledi: “AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar başarılı bütçe uygulamaları ile 2002 yılında merkezi yönetimin bütçe açığının milli gelire oranı %11,5 iken 2018 yılında % 2'ye kadar inmiştir. Bildiğiniz gibi bütçenin en önemli gelir kaynağı vergilerdir. Vatandaşlara sunulan ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer hizmetlerin kesintisiz bir biçimde sürdürülebilmesi, bu hizmetlerin finansmanının tam ve zamanında sağlanmasına bağlıdır. AK Parti iktidarları döneminde hem vergi gelirlerinin artırılması sağlanmış hem de elde edilen gelir faiz harcamaları yerine halka hizmet olarak harcamıştır. Bu anlama rakamlara bakarsak neyi kast ettiğimizi net göstermiş olacağız. 2002 yılında vergi gelirlerinin %85,7 faiz harcamalarına giderken 2019 yılında bu oran %15,4 inmiştir."

Ban, "Meclisimizde yaptığımız değişiklik ile uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik %5'lik vergi indirim uygulaması ile hem vergi toplama da etkinliği artırmayı hedefliyor hem de mükellefin vergi yükümlülüklerini zamanla yerine getirmesini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullanarak, "İnteraktif vergi danışmanı uygulaması ile mükelleflerin vergiyle ilgili yükümlüklerini bilgilendiriyoruz. 2020 yılında da zirai kazanç elde eden mükelleflerimizi de bu kapsama dahil ederek sistemin etkinliğini artıracağız. Dijital dünya da meydana gelen gelişmelere uygun olacak şekilde, başkanlık interaktif vergi dairesi uygulamasını uygulaması ile bugüne kadar 123 farklı işlemi bu kapsamda yapmaya başlamıştır. Efatura, Edefter, Etahsilat, ve Ebeyanname gibi elektronik uygulamalarla AK Parti iktidarı döneminde başlayan uygulamalar başarılı ve etkin olarak devam etmektedir. Ve bilinmelidir ki hizmetin sürekliliği esastır. Çevre dostu bu uygulamalar ile hem sürdürülebilir kalkınmaya destek oluyor hem de mükellef ve devlet üzerinde oluşan idari maliyetleri azaltmaktadır." diye konuştu.

Ban, açıklamalarına şöyle devam etti: "Efatura earşiv fatura ile bugüne kadar, 2,5 milyar TL tasarruf sağlamış olduk. Etebligat sistemi ile bu da 645 milyon tasarruf sağladı. İşe başlama süreçlerinde elektronik ortamda yoklama yapılarak işlem süreçleri kolaylaşmakta ve kısalmaktadır. Bu güne kadar 1.7 milyon yoklama yapıldı. Gelirde etkinliğin önemli adımlarından biri de kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve kayıtlı ekonomiyi teşvik etmektir. Bu kapsamda 20192021 dönemi içinde kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planımız uygulamaya başladık. Yine aynı kapsamda risk odaklı analiz ve denetim çalışmaları yürütüyoruz. Gelir Politikaları YEP belirlenen Maliye Politikaları çerçevesinde ekonomik hayatı canlı tutmak için vergi indirimleri ve alternatif gelir kaynaklarıyla bütçe dengelerini korumaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde gelir politikalarımızı mali disiplinden taviz vermeden, ekonomik istikrarı koruyarak büyümeyi destekleyerek yurt içi tasarrufların arttırılması ve yatırım teşviklerine katkı sağlayacak şekilde uygulamalara devam edilecektir."

"2020 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerinin yüzde 10,3 oranda artarak 956,6 milyar TL’ye, vergi gelirlerinin yüzde 17,5 oranda artarak 784,6 milyar TL’ye, vergi dışı gelirlerin ise 172 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir." diyen Ban, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizin ihtiyacı olan, yatırımları ve sosyal harcamaları mali disiplinden ayrılmadan finanse edebilmek için gelir kaynaklarını doğru yöneteceğiz. Bu kapsamda Yeni Ekonomi Programında da belirtildiği üzere, vergiyi daha etkin bir politika aracı olarak kullanmak için istisna, muafiyet ve indirimler kademeli olarak sadeleştireceğiz. Teşvik ve destek sisteminin sadeleştirilmesi, teşviklerin makroekonomik hedeflerimiz ile uyumlu yürütülmesi sağlayacağız. Teşvik sistemimiz ile özel sektör yatırımlarına hız kazandırarak ülkemizin küresel platformda daha rekabetçi kılınması sağlanacaktır. 2020 yılı bütçesi ülkemize, milletimize ve Erzurum’a hayırlı olsun.”

ERZURUM

11 Aralık 2019 Çarşamba

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