Başkan Sunar Palandöken gündemini değerlendirdi Bir hayal gerçek oluyor; 1. ve 2. marketlerde dönüşüm başlıyor

Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, düzenlediği basın toplantısında görev süresinin ilk sekiz ayında yaptıkları çalışmaları ve gündemlerine aldıkları projeleri paylaştı.

Belediye Hizmet binasında düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Ensar Özdemir ve Başkan Vekili Şeref Doğan’ın da hazır bulunduğu basın toplantısında Başkan Muhammet Sunar, Palandöken Belediyesi olarak rutin hizmetlerin yanında, hazırladıkları projelerle de ilçeyi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu amaç doğrultusunda önce hizmetleri tek tek sıralayan Başkan Sunar, Asfalt, kaldırım, yol, temizlik ve sosyal, katılımcı belediyecilik anlamında üzerine düşen mükellefiyeti yerine getiren bir belediye olduklarının altını çizdi. Başkan Sunar, “Her ilçenin kendine has sorunları vardır. Bunları halledebilmek, çözümler üretmek gerekir. Bizde bunu yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 18 bin top asfalt döktük. 10 kilometreyi geçen uzunlukta yol yapımı demek bu. İsmimiz Yenişehir olsa da Eskişehir görüntüsünün olduğu yerler vardı ilçemizde. Buralara dokunduk; yol, kaldırım başta olmak üzere ne ihtiyaç cevap verdik. Vatandaşlarımızdan gelen talepler karşılık buldu.” dedi

PALANDÖKEN YEŞİL ALAN ZENGİNİ

Palandöken ilçesinin yeşil alan açısından zengin bir belediye olduğunu kayda geçen Başkan Sunar, Park ve bahçelere yönelik dokunuşlarını kayda geçti. Başkan Sunar, “20 parkta kamelya, 100 muhtelif noktalarda oturma bankı, 5 adet parkta ise fitness aletleri kurulumu yaptık. Özellikle Fitness aletlerine ilginin yoğun oldu. Dolayısıyla sayısını artıracağız. Yine 35 adet parkta oyun grubu kurulumu yaptık. Bu meyanda bir şey daha söylemek gerekiyor. 200’ün üzerinde muhtelif oyun gruplarında yenileme ve tamirat yapıldı. 320 adet parkımızda çit çalışması yapıldı. Bütün parklarımızda dolgu çalışması gerçekleşti. Parklarımıza 2 bin metre kare kauçuk zemin döşedik. Çocuklarımızın kauçuk zemin üzerinde oyun oynaması daha sağlıklı oluyor. Aileler daha bir emniyet duygusu içerisinde oluyor. Yine Çimlerin ekimi hususunda ciddi bir faaliyet içerisinde bulunduk. İlçemize 3 bin 500 ağaç dikimi yaptık. 5 bin adet gül, 25 bin adet mevsim çiçeği ile ilçemizi bezedik.” dedi

SOSYAL VE KATILIMCI BELEDİYECİLİK

Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlamında yürüttükleri çalışmaları da kısaca paylaşan Sunar, özellikle engelli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalarla engelsiz Palandöken inşa etme arzusu ve gayretinde olduklarını kaydetti.

BAŞKAN SUNAR DUA ALDI

Başkan Sunar, “Gelen talepler üzerine, ihtiyaç sahibi 5 vatandaşımızın evinin tadilatını yaptık. 4 engelli vatandaşımıza asansör ve garaj yaptık. Engelli vatandaşlarımız ‘Araçlarımızı Bahçede bırakmak istemiyoruz. Garaj yapmanızı istiyoruz’ şeklinde talepte bulundular. Biz de hemen harekete geçtik ve araçlarının emniyetini sağlayabilecek ve rahat kullanabilecekleri garajlar yaptık. Yine Birkaç engelli vatandaşımız, merdivenle evine çıkmakta problem yaşadığını bizlere iletince, Kimisine bir platformla yardımcı olduk, kimisine de binanın fiziki yapısının müsaade etmemesi nedeniyle asansör yaparak yardımcı olduk. Bu hizmetler sayesinde, aldığımız dualarla geleceğe daha emin adımlarla ilerlemenin güvenini yaşıyoruz ve şükrediyoruz. Arkadaşlar Belediyeciliğin en sevindirici tarafı, yaptığınız hizmetin memnuniyetle karşılanması ve neticesinde aldığınız dua.” diye konuştu

300 AİLEYE YAKACAK YARDIMI

Sosyal ve katılımcı belediyecilik adında yürüttükleri bir diğer çalışmayı da paylaşan Başkan Sunar, “Biz şimdi ilçede muhtelif yerlerde iş makinalarımızın cevaz verdiği yerde ağaç kesimi ve budama da yaptık. Vatandaşın talebi doğrultusunda bu hizmeti yaparken, elde edilen ağaçları da muhtaç ailelere yakacak yardımı olarak gönderdik. Konu açılmışken ilçemiz sınırlarında 300 aileye yakacak yardımı yaptığımızı da belirtmek isterim. İmkânlarımız el verdiği ölçekte, Hakikaten ihtiyaç sahiplerini tespit ederek bu yardımlarımızı yapıyoruz.” Kaydını düştü.

“CAMİ VE OKULLARIMIZIN İHTİYAÇLARINA DESTEK OLDUK”

İlçede bulunan cami ve okulların ihtiyaçlarını karşılamaya dönük de Palandöken Belediyesi olarak desteklerde bulunduklarını ifade eden Başkan Sunar, “Bizim için ilçede önemli olan yapılardan biri de camilerimiz. Camilerimizin bir takım ihtiyaçları var, bunları karşılıyoruz. Yine Okullarımızın bir takım ihtiyaçları var bunları gideriyoruz. Bizden beklentileri de cevap buluyor. Güvenlik kulübelerinin yapılması, yemekhanelerinin düzenlenmesi gibi. Değerli arkadaşlar Ayrıca çok sayıda camimizin WC’sini tamir ettik. Temizlik noktasında da gerekli hassasiyet gösteriliyor. Bu arada bir de tespitimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Palandöken ilçesinin merkezi noktalarında umum WC’lere ihtiyaç var. Belediyemiz bir süreç içerisinde bunları da yapacak.” Şeklinde konuştu

KIRSAL’A YATIRIMLAR

8 ay gibi kısacık sürede merkezde yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Başkan Sunar, kırsala dönük hizmetleriyle de övgü topluyor. İlçe merkezinde hizmet kalitesinden ödün vermeden yürüttükleri çalışmaların aynıyla kırsalda da devam ettiğini belirten Başkan Sunar, Palandöken’e bağlı köylerde yaşam standardını yükseğe taşıyacak çalışmalara imza attıklarını söyledi. Başkan Sunar, “Seçim döneminde üzerinde hassasiyetle durduğumuz Köy Evleri Projemizi hayata geçirme adına aldığımız bir mesafe var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KUDAKA ve Palandöken Belediyesi işbirliğiyle bu projemizde bir mesafe kat ettik. İnşallah buna start vereceğiz. İlçemize bağlı 21 köyümüz var. Arazi yollarının yapımını hiç ihmal etmedik. Sulama kanallarıyla ilgili ne problem varsa, kendi iş makinalarımızla cevap verdik. Yine köy içi ulaşım ağında yaşanan problemleri çözdük. Bir hakkı da burada teslim edelim. Bizden önceki dönem, 21 adet mahallemizde Taziye Evi, İmam Evi, gibi sosyal donatı alanları yapılmış. Görev süremizde biz daha çok onarım, tamirat yaptık. Bu minvalde, 5 adet köyümüzde cami, taziye evi, imam evinin tamiratını yaptık. Yine bir köyümüzde su baskınına karşı acilen yapılması gereken bir kanal çalışmamız oldu.” Şeklinde köylere yapılan yatırımlardan bahsetti.

‘SUNAR VE EKİBİNİN PALANDÖKEN İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLEDİĞİ PROJELER VAR’

Rutin hizmetlerin bir kısmına değindikten sonra Başkan Sunar, gündemlerine aldıkları, Palandöken ilçesini cazibe merkezi haline getirecek projeleri sıraladı. “Muhammet Sunar ve ekibinin Palandöken ilçesinde hayata geçirmeyi hedeflediği projeler var.” diyerek, uygulamaya aldığı projelerde gelinen aşamalara değinen Başkan Sunar, özellikle 1. ve 2. Marketlerde yapılacak dönüşümle, Palandöken’de bir hayalin de gerçeğe dönüşeceğini kayda geçti. Başkan Sunar, “Adaylığımız sürecinde Palandöken’de kentsel dönüşüm yapmalıyız demiştik. Bina stokumuzun eskiliğinden bahsetmiştik. Bu noktada 1. Ve 2. Marketleri öncelik aldık. Bütün yetkili kurumlarla görüşmeye başlamıştım daha adayken. Hamdolsun adaylığımızdan itibaren bu projeyle ilgili bir mesafe elde etmeye başladık.” dedi

KIZILCAHAMAM’DA 1. VE 2. MARKETLER GÜNDEMİ

1. ve 2. Marketlere dair, göreve başladığı gün itibariyle, resmi verileri de kullanarak epey bir müktesebat oluşturduğunu ve neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kapısını aşındırmaya başladığını aktaran Sunar, Kızılcahamam’da yapmış oldukları parti toplantısında da, konuyla ilgili Bakan Murat Kurum ile yaptığı görüşmeyi paylaştı. Başkan Sunar, “Kızılcahamam’da yapmış olduğumuz parti toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum’a bu dosyayı arz edip, durumumuzu izah edince, Bakanımız müthiş bir heyecan duydu ve ‘Mutlaka ismi Palandöken olan, turizmle bu derece anılan bir ilçede sizin söylediğiniz gibi sosyal ve ticari hayatın merkezi olan bu yerleri yenilememiz lazım’ şeklinde cevap ve akabinde de desteğini dile getirdi. Hamdolsun bakanımız epey destek verdi ve kentsel dönüşümü duyurdu. Geldiğimiz noktada Palandöken belediyesinin kentsel tasarım müdürlüğü ciddi bir çalışma içerisinde. Altyapısını hazırlıyor. Biznillah kentsel tasarım anlamında ciddi bir mesafe kat edeceğiz.” Kaydını düştü

ESNAFI RAHATLATAN AÇIKLAMA

1. ve 2. Marketler esnafıyla sürekli irtibat halinde olduklarını ve en son dün bir araya geldiklerini dile getiren Başkan Sunar, esnafı rahatlatacak müjde niteliğinde bir de haber verdi. Başkan Sunar, “Kentsel dönüşüm anlamında esnafla da sürekli görüşüyorum. Dün mesela burada 30’a yakın esnaf arkadaşımızla görüştük. Bizim gayemiz temelde buralarda esnafımızın katkısının en az düzeyde olmasını sağlamak. Palandöken Belediyesi, TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ciddi katkısıyla yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Esnafımız sembolik bir rakamla bu projenin içerisinde olacak. Bakış açımız bu. Henüz yol haritamız ortaya çıkıyor. Bu yol haritasının ortaya çıkması biraz zaman alıyor. Partnerlerimiz var zira. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var, yanı sıra TOKİ Var, yanı sıra Palandöken Belediyesi var ve Palandöken belediyesinin de en önemli partnerlerinden Büyükşehir Belediyesi var. Büyükşehir Belediyesinin desteklerini de, cevazını da biz bu noktada önemsiyoruz.” Diye konuştu

‘MİMARİ YAPI BOZULMAYACAK, ESNAFIN KAHİR EKSERİYETİNİN ONAY VERDİĞİ PROJE UYGULANACAK’

1. ve 2. Marketler için hazırlanan muhtelif projelerde mevcut mimari yapının korunacağını ve Esnafın kahir ekseriyetinin onay verdiği projenin hayat bulacağını belirten Sunar, bilgilendirmesinin devamında şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar yaptığımız projeyi ben esnafımızla paylaşacağım. Projelendirme aşamasında, muhtelif projelerimiz olacak. Esnafla ve sizinle paylaşacağım. Esnafın kahir ekseriyetinin onay verdiği proje üzerinden yürüyeceğiz. Ama temel yol haritamız şudur: Binaları etap etap dönüştürmeliyiz. Binaları yerinde dönüştürmeliyiz. Mevcut mimariyi bozmamalıyız. Ve son tahlilde vatandaşımızın istemediği hiçbir şeyi yapmamalıyız. Çünkü siyasi tecrübelimiz bize vatandaşa rağmen hizmetin yapılamayacağını öğretmiş bulunuyor.”

PALANDÖKEN ŞENLENECEK

Palandöken Belediyesinin bir diğer önemli projesi olan, Kent Ormanını, yazkış turizmcilerin hizmetine açacak projede gelinen aşamayı paylaşan sunar, “Şimdi arkadaşlar kızak alanları projemiz vardı biliyorsunuz. Projemiz dahilinde de palandöken belediyesine tahsis edilmiş bir kent ormanı var. Kent Ormanı üzerinde bir gelişim planı hazırlamış bulunuyoruz. Bu gelişim planımızın içerisinde burada bir kızak alanı projemiz var. Gelişim planımızı bakanlığımızın onaylamasını bekliyoruz. Bakanlık onayladığı anda, orada düşündüğümüz ciddi faaliyetler var. İnşallah seneye kent ormanının çehresini baştan aşağı değiştirmiş olacağız. Vatandaşımızın mesire yapabileceği, dinlenebileceği, kır düğünü yapabileceği, Gidip gezip dinlenebileceği, icabında yasanın el verdiği ölçüde bungalov evlerde konaklayabileceği, kızak alanları, gözlem kuleleri gibi projelerimiz var. Bu hususta Türkiye’nin sayılı isimlerinden birisi olan Mimarlık Fakültesi’nden Metin Demir Hocamızdan danışmanlık hizmeti alıyoruz, projeyi beraber yürütüyoruz. İnşallah kent ormanının içerisinde de ciddi faaliyetlerde bulunacağız.” aktarımında bulundu.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMI

Tükettiği elektriği üreten bir anlayış doğrultusunda Nenehatun Köyü sınırları içerisinde yapılacak Güneş Enerjisi Santrali için harekete geçtiklerini duyuran Sunar, davet mektubunu aldıklarını açıkladı. Sunar konuyla ilgili şunları söyledi: Bildiğiniz üzere Palandöken belediyesinin bir güneş enerjisi santrali yoktu. Türkiye’nin birçok belediyesinde belediyeler kendi elektrik ihtiyaçlarını kendi santrallerinden elde ettikleri enerjiyle karşılıyorlar. Palandöken Belediyesinin de ciddi bir elektrik tüketimi var. Çünkü iyi bir hizmet binası var, sosyal donatı alanları var. Buralarda ciddi elektrik tüketimi var. Sağ olsun arkadaşlarımız tasarruf hassasiyetine sahip ama yine de bizim bir güneş enerjisi santraline ihtiyacımız var. Güneş Enerjisi Santrali projemizde davet mektubunu aldık. İnşallah Güneş Enerjisi santrali seneye Nenehatun Köyü sınırları içerisinde faaliyete geçecek.”

BİYOGAZ TESİSİ YOLDA

İlçe sınırlarında hayvansal üretimlerin yapıldığı noktada, hayvansal atıkların değerlendirilmesi için gündemlerinde bir biyogaz tesisi projelerinin olduğunu aktaran Başkan Sunar, “Palandöken Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mahallelerde hem modern kent yaşamın, hem de kırsal yaşamın beraber yaşandığı yerler var. Buralarda hayvansal üretimler yapılıyor, dolayısıyla hayvansal atıklar var. Bu hayvansal atıkların değerlendirilmesi için bir biyogaz tesisi projemiz var. Biyogaz tesisi projemizde de epey bir mesafe kat ettik. KUDAKA ile sözleşme imzaladık ve Biyogaz tesisimizin danışmanlık hizmetini destekledi. Tabi tesisin danışmanlığı için KUDAKA’ya ihtiyaç duyuyorsak, tesisin maliyetini varın siz düşünün. Ama Elhamdülillah ilgili kaynakları oluşturmuş bulunuyoruz. Yenilenebilir enerjiler hususunda ciddi manada kamuda destek var. Hibeler var, krediler çok daha uygun. Bütün bunları aktif hale getirmiş bulunuyoruz. Palandöken Belediyesinde gecesini gündüzüne katmış, hiç durmaksızın çalışan bir plan proje servisi var. Ciddi manada üretim içerisinde arkadaşlarımız. İlgili birimlerin hepsiyle çalışıyorlar.” diye konuştu

ÜRETİCİYE DESTEK

Son olarak Başkan Sunar Abdurrahman Gazi Mahallesinde hayvancılıkla uğraşan ailelere destek olma babında bir mandıra projelerinin olduğunu ve üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Abdurrahman Gazi Mahallemizde biz bir mandıra faaliyeti içerisindeyiz. Orada bulunan bayanlarımızın kendi ürettikleri ürünleri işleyebilecekleri bir mandıra projemiz var. Bununla ilgili şuan proje aşamasındayız. Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı ve Palandöken Belediyesi proje üzerinde, yer tahsisi üzerinde çalışıyor. KUDAKA da nitelikli bir destek veriyor.” Dedi.

ERZURUM 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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