İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor

ERZURUM Özel Eğitim Meslek Lisesi'nin curling takımı, antrenörlerinin kentten ayrılmasıyla hocasız kaldı. Curling salonunda gösteri maçı yapan işitme engelli sporcular, antrenör sorunlarının çözülmesi halinde Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediklerini belirtti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde 10 öğrenci, yaklaşık 2 yıl önce curlingle tanıştı. Bu süreçte kurslara devam eden engelli gençler, curlingde önemli bir aşama kaydetti. Buzun satrancı olarak bilinen curlingi severek yapan öğrenciler, antrenörlerinin Erzurum'dan ayrılmasıyla hocasız kaldı. Antrenör bulamayan engelli gençler, curlinge ara vermek zorunda kaldı. İşitme engelli curlingciler yaklaşık bir yıl aradan sonra Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlık Merkezi'nin 'Engelsiz Spor' projesiyle buza çıktı. Spor kıyafetleri Toplumsal Duyarlık Merkezi tarafından karşılanan gençler, yaklaşık bir saat süreyle curling salonunda gösteri maçı yaptı. Başarılı atışlarıyla büyük sevinç yaşayan öğrenciler, tekrar bu sporu yapma isteklerini işaret diliyle anlattı.

Bir yıllık aradan sonra buzda olmaktan duydukları mutluluğu ifade eden engelli gençler, "Geçtiğimiz yıllarda haftada iki gün curling çalışması yapıyorduk. Ama şimdi antrenör olmadığı için çalışmalar durdu. Biz tekrar takım olarak çalışmak ve müsabakalara katılmak istiyoruz. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Yücel Demirci, çocuklarının curlingdeki başarılarını ispatladıklarını söyledi. Takım için yeni bir antrenör arayışında olduklarını vurgulayan Demirci, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını bildirdi. Demirci, takımın düzenli çalışma yapması halinde müsabakalarda derece alacağına inandığını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İşitme engelli gençlerin salonda yerlerini alması

İki takım halinde hocalarıyla işaret diliyle konuşmaları

Engelli gençlerin curling maçından genel ve detaylar

Okul Müdürü Yücel Demirci ile röportaj

Öğrencilerin işaret diliyle konuşmaları

ERZURUM 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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