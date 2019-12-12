Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Seçilmiş Düzey 2. Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme" çalıştayına katıldı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı koordinatörlüğünde düzenlenen çalıştaya ayrıca; YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necip Çamuşcu, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan’ın yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki üniversitelerin rektörleri katıldı.

38 rektörün katılımıyla yürütülen çalıştayda; eğitimöğretim, araştırmageliştirme, bilinirlik ile liderlikmotivasyon konuları ele alındı. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi alanlarını kapsayan Seçilmiş Düzey II Bölge Üniversitelerinin odak sorunlarını belirlemeyi amaçlayan çalıştayda, ülkemizin bölgesel farklılıklarına bağlı olarak üniversitelerin sorunlarının da farklılık gösterdiği, bu etkinin yanı sıra hızla değişen küresel, ulusal ve bölgesel dinamikler bahsi geçen sorunları daha da karmaşık hale getirdiği üzerinde duruldu.

Toplantıda; karmaşıklaşan bu sorunların iyi tahlili için farklı yaklaşımlar sunan çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görüşü ön plana çıkarken, buradan hareketle bölgesel ortak sorunlara odaklanarak bahsi geçen karmaşık sorunlara farklı bir bakış açısıyla bakılması ve çıktıların sonradan uygulanacak sorun çözücü eylem planlarının başarısı için önemli bir eşik olacağı noktasında mutabakata varıldı.

ERZURUM 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:49

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