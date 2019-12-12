Göz makyajı yaparken dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Göz makyajı yaparken dikkat

İHA

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz makyajı yaparken dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Göz makyajı yaparken dikkat

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, göz makyajı yaparken dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Gözlerin dünyaya açılan pencere olduğunu ifade eden Op. Dr. Şeyda Atabay, “Görme işlevi ve hayatla bağımızda en önemli organlardan olan gözlerimiz aynı zamanda yüzde en çok dikkat edilen, sağlığın, yorgunluğun, sevincin, üzüntünün, yaşın ve hislerin dışarıya yansıtıldığı yerdir. Ve en çok dikkat edilen gözlerin makyajı ve temizliği de bir o kadar önem taşır. Göz makyaj tekniklerinden bahsetmekten ziyade göz makyajı yaparken gözlerimizi nasıl koruyabiliriz bu konuya değinmek gereklidir” dedi.
Makyaj malzemeleri olarak temiz ürünlerin seçilmesi gerektiğini kaydeden Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, şunları söyledi:
“Mutlaka güvenilir marka kullanın: Güvenilir marka kullanılmalı, makyaj malzemelerinin özellikle göz için olanların kişiye has olması gerektiği ve başkasına, arkadaşa ait ürünlerin kullanılmaması gerektiğine özellikle dikkat edilmelidir. Herhangi bir göz enfeksiyonu geçirildiğinde kullanılan tüm ürünlerin değiştirilmesine önem verilmelidir. Göz makyajı yaparken kirpiklerin dış kısmına uygulanması gerektiği, kesinlikle göz ile temas halinde olan göz kapağının içi kısmına ürün uygulanmaması gerektiğine dikkat edilmelidir. Çünkü buraya uygulanan boya bileşimleri göz iç kısmına ulaşıp gözyaşı sıvısına karışır ve gözümüzün korunması ve nemlenmesinde görevli gözyaşı kalitesini bozar, bu da sonuç olarak görmeyi bulanıklaştırabilir ve enfeksiyona neden olur. Bu durum, kişi kontakt lens kullanıyorsa ciddi kornea hastalıkları hatta ülserlerine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca kirpiklerin iç kısmına uygulanan makyaj ürünleri burada bulunan salgı bezleri uçlarını tıkayarak halk arasında arpacık olarak bilinen göz kapağı enfeksiyonlarına sebep olabilmektedir.
Uyumadan önce kalıntılar mutlaka temizlenmeli: Göz makyajı uygulayan bir kişinin gece yatmadan önce buradaki boya kalıntılarını mutlaka temizlemesi gerektiğini anlatan Atabay, şunları söyledi: "Bunun için öncelikle makyaj temizleme solüsyonları kullanılmalı daha sonra göz çevresindeki kalan tüm toksik maddeleri uzaklaştırmak için göz kapağı şampuanı olarak eczanelerde satılan ürünlerle son temizlik tamamlanmalıdır. Göz kapağı şampuanı düzenli olarak diş fırçalama gibi sabah akşam uygulanması önerilen ürünlerdir. Çünkü tüm gün açık ortamda olan ve çeşitli tozlara, gözle görülemeyen partiküllere maruz kalan gözlerimiz ve göz kapaklarımız temizlenmedikçe kronik göz kapağı sorunlarına neden olmaktadır. Göz çevresi makyaj temizleme işlemini yapmayan kişilerde zamanla alerjik hastalıklar, kronik enfeksiyon, göz çevresi kırışıklıklarında artma, göz çevresi ödemi, arpacık oluşumu gibi pek çok hastalık görülmesi riski artmaktadır.”

ERZURUM

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, termometreler eksi ...
Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü
İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor
YEREL HABERLER İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor
Atatürk Üniversitesinde "Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesi" Marka danışmanı ve Sosyal Girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel Kırsal kalkınma açısından Sosyal Girişimciliğin önemini anlattı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde "Güçlü İyilik Sosyal Girişim ...
Başkan Sunar Palandöken gündemini değerlendirdi Bir hayal gerçek oluyor; 1. ve 2. marketlerde dönüşüm başlıyor
YEREL HABERLER Başkan Sunar Palandöken gündemini değerlendirdi Bir ...
Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat
YEREL HABERLER Cilt çatlaklarını tetikleyen 3 maddeye dikkat
Diş gelişimine iyi gelen besinler
YEREL HABERLER Diş gelişimine iyi gelen besinler
İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor
YEREL HABERLER İşitme engelliler, curling antrenörü arıyor
Uzundere’ye yönelik iş birliği görüşmeleri sürüyor
YEREL HABERLER Uzundere’ye yönelik iş birliği görüşmeleri sürüyor
Emekliliğin keyfini Palandöken'de çıkarıyorlar
YEREL HABERLER Emekliliğin keyfini Palandöken'de çıkarıyorlar
Başkan Sunar gazetecilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Sunar gazetecilerle buluştu
Ban: “Ekonomik terör operasyonları kararlı çalışmalar neticesinde etkisiz hale getirildi”
YEREL HABERLER Ban: “Ekonomik terör operasyonları kararlı çalışmalar ...
‘Umudun Toprağı’ TRT’ye ödül getirdi
YEREL HABERLER ‘Umudun Toprağı’ TRT’ye ödül getirdi
MHP İl Başkanı Karataş’tan CHP İl Başkanı Oğuz’a tepki
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan CHP İl Başkanı Oğuz’a ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, “Bizi biz yapan tarihimiz ve kahraman ecdadımızdır”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, “Bizi ...
Tarakçıoğlu ailesinin acı günü
YEREL HABERLER Tarakçıoğlu ailesinin acı günü
EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor
YEREL HABERLER EKPPS başvuruları 24 Ocak’ta başlıyor
‘DAP Eylem Planı’ hazırlık çalışmaları başladı
YEREL HABERLER ‘DAP Eylem Planı’ hazırlık çalışmaları başladı
Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: "Vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye’dir” "Eninde sonunda öz topraklarımızı geri alacağız” Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti
YEREL HABERLER Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: "Vatandaşlarımızın ...
Soğuk algınlığında yapılması gerekenler
YEREL HABERLER Soğuk algınlığında yapılması gerekenler
Ameliyattan korkanlar için ameliyatsız kapağı estetiği mümkün
YEREL HABERLER Ameliyattan korkanlar için ameliyatsız kapağı ...
Hamilelikte beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Hamilelikte beslenmeye dikkat
Hiçdurmaz: “Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu’ya insin”
YEREL HABERLER Hiçdurmaz: “Sisli havalarda Erzurum uçakları Oltu’ya ...
Çevresel faktörler saçları döküyor
YEREL HABERLER Çevresel faktörler saçları döküyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X