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Türkiye'nin Yatırımcı Bilgi Merkezi Erzurum'da açıldı

İHA

Türkiye'nin Yatırımcı Bilgi Merkezi Erzurum'da açıldı

Türkiye'nin Yatırımcı Bilgi Merkezi (YABİMER)Erzurum'da açıldı. Atatürk Üniversitesi, Atateknokent bünyesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle faaliyete başlayan Yatırımcı Bilgi Merkezi, 51'i Erzurum olmak üzere toplam 232 kişiye istihdam oluşturacak.
Merkezin ulusal ekonomiye, toplumsal refaha ve bilimsel birikime katkı sağlaması planlanıyor. Gayrimenkul üzerine proje yürüten tüm kurumlarca pazarlanan gayrimenkulleri, uydu görüntüleri üzerinden yerli ve yabancı yatırımcıların beğenisine sunan projenin bir diğer amacı ise bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar yardımıyla yatırımcıların, yatırım sahası bulma problemlerine çözüm sunmak.
Yatırımcılar, binlerce site yerine sadece bir siteyi takip ederek zamandan tasarruf sağlıyor. Yatırımcılar için Emlak Bilgi Sistemi şeklinde rehber olabilecek tarzda, sadece satılık veya kiralık arsa, tarla ile sınırlı kalmaksızın daire, işyeri, turistlik tesis, imalathane, fabrika gibi tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek web portalı, "www.kralilan.com" adresinden ücretsiz hizmet sunuyor.
30 büyükşehir belediyesi, 51 il özel idaresi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 400 ilçe belediyesi, 396 belde belediyesi, 985 icra dairesi, 919 mal müdürlüğü, 81 Milli Emlak Müdürlüğü, 47 banka, 11 bin 146 banka şubesi, Özelleştirme İdaresi, diğer kamu kurumları, sahibinden ve emlakçılardan gelen bilgiler Yatırımcı Bilgi Merkezinde toplanıyor.
Firma Sahibi Özcan Öner, çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Sonucu götüren rapor ve çıktılar üzerinden kesin sonuçlar verecek tematik gösterimler ile yatırımcılar için samanlıkta iğne arama problemleri son buluyor. Yatırımcıların aynı altlık üzerinde tüm proje ve uygulamaları görmeleri sağlanarak istenilen amaca uygun yatırım sahasının hızlıca bulunması, bu sayede yatırımların biran evvel hayata geçirilmesi, istihdamın artırılması, atıl durumdaki kamu arazilerinin ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.
Yatırımcılar, Google haritası üzerinden 'www.kralilan.com/haritadaara/' uzantısını kullanarak maksimum düzeyde doğru yatırım kararlarının alınması, ekonomik kaynakların daha verimli ve etkili bir şekilde kullanılması sağlanıyor. Yatırımcı farklı ülkelerde dahi olsa uydudan 'gör, beğen, seç, al' yöntemi ile yatırımlarını gerçekleştirebilecek. En ucuz, en uygun daire, işyeri ve arsalar sitemizde yatırımcısını bekliyor. Sahibinden, emlakçıdan, hazineden, bankadan, belediyeden, icradan, izalei şuyudan, Özelleştirme İdaresinden, diğer kurumlardan ve inşaat firmalarından aldığımız bilgileri sitemizde paylaşıyoruz. Herkesi sitemizi ziyaret etmeye bekliyoruz."

ERZURUM

12 Aralık 2019 Perşembe

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