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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir Yerli ve Milli hassasiyeti paylaştı Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi Aydemir: ...

İHA

Aydemir Yerli ve Milli hassasiyeti paylaştı Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufku Kızılelmamızdır’

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın; "Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz." vurgusunu biz "Kızılelma"mız olarak alıyoruz.’ dedi
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Merkezi Yönetim 2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde TBMM Genel Kuruluna seslendi. AK Parti Grubu adına değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, Mazlum Bosnalıların katledilmesine destek veren, bir şahsa Nobel ödülü verilmesini ve ödül anlayışını telin etti, Diyarbakır’da evlatlarını bekleyen gözü yaşlı ailelere gönül desteği verdiklerini belirtti.
DİYARBAKIR ANNELERİNE SAYGI, NOBEL’İ TELİN
Milletvekili Aydemir, ‘Mazlum Bosnalıların katledilmesine cevaz veren ifadeleriyle bütün dünya efkârının tepkisini çeken birisine Nobel Ödülü verilmesini telin ediyorum bu kürsüden. Yüz günü aşkın zamandır soğukta, çadırda evlatlarına yüreklerini hasreden, milletimizin izzetini, iffetini, ismetini temsil eden Diyarbakır Analarının şahsında bütün milletimize saygı sunuyorum. ‘ dedi.
AYDEMİR 17 YILLIK SÜRECİ PAYLAŞTI
2020 yılı bütçesini ele alır ve etüd ederken, 17 yıllık süreçte, bize yol haritası oluşturan ufuk ve uhdeyi belirleyen esasa dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 2011 yılında AK Parti Hükümetleri tarafından kurulan, ‘Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun işlev ve fonksiyonunu ele aldı.
AYDEMİR YERLİ VE MİLLİ YAKLAŞIMA DİKKAT ÇEKTİ
Milletvekili Aydemir, AK Parti’nin hayata geçirdiği yatırım ve tesis ettiği kurumlarda temel anlayışa işaret ederek, ‘‘Kozmik bir hakikat var. Bunu yeri geldiğince konuşma sırası aldığımız zamanlarda, zeminlerde hep ifade ettik. O hakikat şu: Her birim özel bir kod üzere inşa edilmiştir. Dolayısıyla birisi için uygun gördüğünüzü öbürü için uygun görmemelisiniz, öbürü için çare olmuyor. Çoğu zaman bu hepimizin önüne geliyor, hayatın hakikatlerinden biri. O yüzdendir ki biz ısrarla millî, yerli olana vurgu yapıyoruz. Yani bize ait olanı, bizi ifade edeni inşa etmek ve o inşa üzere de bütün bir toplum zeminini berrak hâle getirmek niyetinde olduk hep. Siyasi anlayışımız AK düşünce bu hâl üzere hep yürüdü. Şimdi, bunu ifade eden bir kurum, benim de mensubiyet duymaktan müftehir olduğum, iftihar ettiğim bir kurum, Kamu Gözetimi Kurumu.’ dedi.
AYDEMİR KGK’YI DEĞERLENDİRDİ
Kurumun vizyon ve misyonunu aktararak, kaydettiği çalışmaların önemine değinen Milletvekili Aydemir, ‘Kamu Gözetimi Kurumu’nu 2011 yılında biz ihdas ettik, biz inşa ettik, hayata biz yansıttık. Bunun temel vazifesi finansal raporları çok temiz, çok berrak hâlde bütün toplumun önüne koyabilmek. Hangi vasatta koyacağız? Firmalar nezdinde yapacağız. Firmaların yürürken iktisadi ortamı çok daha net görmeleri için ellerindeki verileri sağlıklı hâle getirme kurumudur, bu kurum. Onun için inşa edildi ve burada şimdi, 18 bin 20 bine yakın bağımsız denetçi belge aldı. Çok ciddi bir eğitimden geçtiler, zaten birikimin, hamulenin bir özel konumlanmış, konuşlanmış adresleriydi bunlar; yeminli mali müşavirlerdi, mali müşavirlerdi. Şimdi, bunlar aynı zamanda bağımsız denetçi pozisyonu aldılar ve sahada ciddi hizmet veriyorlar, bu alanda iktisadi vasata katkı sunuyorlar.’ değerlendirmesinde bulundu.
KGK’NIN İŞLEVİ
Kamu Gözetimi Kurumu’nun önemli bir eksiği giderdiğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Ancak bir hâle özellikle vurgu yapmak istiyorum arkadaşlar. O hâl şu: Ülkemizde birkaç yabancı bağımsız denetleme şirketi var. Genellikle bunlar fonksiyon ifa ettiler bugüne kadar. Sebep: Buradaki nakısaydı, noksanlıktı, bunlar izale edildi. Öyleyse bundan sonra olması gereken, bağımsız denetçilerimizin çok daha fonksiyonel, çok daha işlevsel hâle gelmeleridir, onların kuracakları şirketlerin burada söz sahibi olmalarıdır. Zaten bizim bağımsız denetçilerimiz birikimi ifade ediyorlar. Demin de söyledim, yeminli mali müşavirler, mali müşavirler hesaba kitaba aşina, künhüne ermiş isimler. Öyleyse bunlara güveneceğiz, bunlara itimat gösterip onları daha öne çıkaracağız.’ dedi.
AYDEMİR FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜNE İŞARET ETTİ
Kamu Gözetimi Kurumunun bir başka fonksiyonunun, faizsiz finans sektörünün gelişimini sağlamak ve bu alanda faiz hassasiyeti olan insanlarımızın birikimlerini ekonomiye kanalize etmelerini temin etmek, olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu alanda çok ciddi çalışmaları var Kamu Gözetimi Kurumunun, bundan dolayı da ayrıca kendilerine minnettarlığımız var.’ sunumunda bulundu.
BİLGİ PAYLAŞIMI VE ŞEFFAFLIK İLKESİ
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Grubu adına yaptığı değerlendirmede Türkiye İstatistik Kurumu çalışmalarına değgin tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, AK Dönem kaydında, bilgi paylaşımının önemi ve kamu yönetimindeki şeffaflık anlayışına dikkat çekti. Milletvekili Aydemir, ‘TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, daha önce Devlet İstatistik Enstitüsüydü, öyleydi. TÜİK, hakkı adaleti ifa eden, ifade eden bir başka kurumumuz. Burada temel aldığımız esas, devletin milletten gizleyeceği hiçbir şey olamaz hakikatidir. Sayın Cumhurbaşkanımız buna her vesile vurgu yapmıştır. TÜİK de bunu hayata geçirdiği için, bütün küresel aktörlerin de çok ciddi bir biçimde muhabbetle yaklaştığı ve verilerini alıp sahada kullandığı bir kurumdur. Bunların da gayretlerine minnettarız.’ dedi.
AYDEMİR’DEN KIZILELMA VURGUSU
Sunumunun son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği ufuk ve belirlediği yol haritasını kızıl elma olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Evet, öteden beri hep şunu söyledik: "Hedefimiz dünyada ilk 10 ekonomi arasına girmektir." Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her vesile çok berceste ifadelerle kayda geçmiştir ve onun "Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz." vurgusunu biz "Kızılelma"mız olarak alıyoruz.’ kaydını düştü.

ERZURUM

12 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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