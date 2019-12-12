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Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti “Palandöken’i cazibe merkezi yapacağız”

İHA

Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. Mahallelerde yaşanan sorunlarını tespit etmek ve muhtarların önerilerini almak amacıyla her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirdikleri toplantıların, kendileri için yol haritası niteliği taşıdığını belirten Başkan Sunar, "Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi muazzam boyutlara taşıyacağız. Hep birlikte Palandöken ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz." dedi

Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti “Palandöken’i cazibe merkezi yapacağız”

Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. Mahallelerde yaşanan sorunlarını tespit etmek ve muhtarların önerilerini almak amacıyla her ay düzenli bir şekilde gerçekleştirdikleri toplantıların, kendileri için yol haritası niteliği taşıdığını belirten Başkan Sunar, “Birlik ve beraberlik içerisinde hizmet kalitemizi muazzam boyutlara taşıyacağız. Hep birlikte Palandöken ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz.” dedi
Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu Muhtarlarla istişare toplantılarının Aralık ayı buluşması, belediye hizmet binasında gerçekleşti. Başkan Sunar ve ekibi, bir süre mahalle muhtarlarıyla sohbet ettikten sonra, mahallelerde yaşanan sorunları gidermeye dönük yürütülen çalışmaları aktardı.
MUHTARLAR BEKLENTİLERİ SIRALADI
İlçe sınırları içerisinde bulunan 26 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda, Başkan Sunar’ın 8 aylık görev süresinde, iletilen sorunları bir bir çözüme kavuşturduğunu belirten muhtarlar da, teşekkürlerini ifade ederek, oluşan yeni beklentileri paylaştılar.
“İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Alınan talep, şikayet ve önerilerden sonra bir değerlendirmede bulunan Başkan Sunar, “İstişare kültürünü geliştirmek suretiyle, ilçemizi adına yaraşır yatırım ve hizmetlerle buluşturma gayretindeyiz.” dedi.
Palandökenlilerin taleplerinin yerine getirilmesi, şikâyetlerinin de giderilmesi noktasında ekibiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını kayda geçen Başkan Sunar, “7/24 ilçe sakinlerimizin emrindeyiz” diyerek değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Müreffeh bir Palandöken için siz değerli muhtarlarımızla birlikte hareket ediyor, taleplere cevap, sorunlara çözüm, önerilere de dikkat kesiliyoruz. Bu manada tüm kurum ve kuruluşlar olarak el birliği ile çalışıyoruz.” diye konuştu
“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ”
Yaptığı değerlendirmenin devamında Başkan Sunar, belediye başkanlarının başarısında muhtarların payının büyük olduğuna dikkat çekerek, "Siz değerli muhtarlarımız, yeri geliyor belediye başkanlarının en büyük yardımcıları oluyorsunuz. Mahalle ve köylerimizdeki sorunları kimi zaman ziyaretlerimiz esnasında biz tespit ediyoruz, kimi zaman da sizler bizlere taşıyorsunuz. Bizlerde çözüm noktasında gereğini yapıyor, vatandaşımızın memnuniyetini kazanıyoruz. Bunun için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. 5 yıllık görev süresi boyunca birlik beraberlik içerisinde sizlerle çalışacağım için de gurur duyuyorum.” İfadelerine yer verdi
KÖYLERLE İLGİLİ SORUNLAR TEK TEK İNCELENİYOR VE ÇÖZÜM BULUYOR
İlçe sınırlarında yürütülen çalışmalarda ve yol haritasını belirleme noktasında muhtarlarla sürekli bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Sunar, "Biz çalışmalarımızı muhtarlarla birlikte yapmaya devam edeceğiz. 26 mahalle muhtarımızla bir araya gelerek, birlikte fikir alışverişi içerisinde seçim döneminde vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Muhtarlar mahallelerindeki eksikleri dosya halinde teslim ediyorlar. Yine ilgili birim ve amirlerimiz de konu hakkında titiz bir şekilde çalışma yürütüyorlar. Ekiplerimiz hem kendi hazırladıkları dosyaları, hem de teslim edilen dosyaları inceleyecek ve yerinde tespitler yaparak gereğini yerine getirecek." dedi.

ERZURUM

12 Aralık 2019 Perşembe

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