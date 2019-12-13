Yüzlerce türden 2 bin 500 adet böcek Erzurum’da sergileniyor

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri yaz mevsiminde Türkiye’nin farklı bölgelerinden topladıkları yüzlerce türden böcekleri sergiledi. İlk kez böcek sergisi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde eğitim alan 42 öğrenci yaz mevsiminde kendi yaşadıkları şehirlerden topladıkları yüzlerce çeşitte toplam 2 bin 500 adet böceği fauna ve florasının tespitine yönelik çalışmaları için herbaryum ve mikroorganizma koleksiyonu oluşturdu.

Bitkisel üretimde kayıplara sebep olan hastalık, zararlı ve yabancı ot etmenlerinin tanısı, teşhisi ve mücadelesi ile ilgili çalışmalar yürütülürken özellikle son yıllarda bilinçsizce yapılan bir takım tarımsal faaliyetlerin biyolojik çeşitlilik üzerine olumsuz etkilerinden dolayı toplumda çevre bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak için, Bitki Koruma Günleri kapsamında bölümün son sınıf öğrencilerinin yaz döneminde Türkiye'nin farklı bölgelerinden topladıkları böcek ve bitki materyalleri ile faydalı mikroorganizmaların sergilendiği etkinlik hem fakülte içerisindeki öğrenciler tarafından hem de ilk ve ortaokul öğrencileri tarafından büyük bir ilgi gördü.

Öte yandan sergilenen böcekler arasında türüne az rastlanan “Gergedan Böceği” de yer aldı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ise bu tür etkinlikleri başlatarak bölüm öğrencilerinin ve toplumun çevreye daha fazla duyarlı olmaya yönlendirirken özellikle böceklerin, yabani bitkilerin ve mikroorganizmaların mevcut ön yargıdaki gibi hepsinin zararlı canlılar olmayıp aslında çok büyük bir çoğunluğunun birçok yönleriyle faydalı olduklarını, tabiatın ve canlılar aleminin birer parçası olduklarını doğal denge açısından mutlak mevcut olmalarının gerekli olduklarını vurgulayarak, hem kendi tür bireylerinin hem de diğer türlerin yaşam hakkına saygı duymadıkça insani değerleri taşıyor olamayacaklarını belirtti.

ERZURUM 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:50

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