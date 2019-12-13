Migren ataklarına dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Migren ataklarına dikkat

İHA

Op.Dr. Diren Çelik, stresin migreni tetiklediğini söyledi.

Migren ataklarına dikkat

Op.Dr. Diren Çelik, stresin migreni tetiklediğini söyledi.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Diren Çelik, “Migren günümüz dünyasında yaşadığımız tempoya hiç de uygun olmayan, ciddi maddi ve manevi kayıplara eşlik eden ve sık görülen bir hastalıktır. Bir hastalığın tedavi edilmesi öncesinde doğru bir şekilde tetkik edilmesi prensibi bu hastalıkta da geçerliliğini korumaktadır. Migren, baş bölgesinin duyu siniri olarak bilinen trigeminal sinir dallarının sıkışması veya basıya uğraması sonucunda oluşan şiddetli ağrıyla kendini gösterir. Özellikle bazı farklı şikayetlerin eşlik etmesi (mide bulantısı vs.) migren hastalığının karakteristik bulgusudur. Migren hastalığında, tedavi için ilk seçenek ilaç kullanımı ile ağrıları baskılamak olacaktır. Eğer yanıt alınamazsa uygulamaları ve cerrahi tedavi ile yüksek oranda başarı sağlanacaktır. Başın duyusunu sağlayan trigeminal sinir dalları belli sebeplerle sıkışmaktadır. Sırasıyla kemikten çıktığı bölgede darlıklar, çevresinde bulunan kasların yaptığı bası veya etrafında bulunan damarların genişlemesi sonucunda sıkışma olabilir. Hatta bunların bir kaçı aynı anda olabilmektedir. Sadece kasların yaptığı basıyı ortadan kaldırmaya yararken, cerrahi tedavi sırasında bu problemlerin tamamını kalıcı olarak ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir” dedi.
Migren ağrısının özellikle trigeminal sinirin geçtiği tüm alanlardan tetiklenebildiğini ifade eden Op.Dr. Çelik, “Bu nedenle ameliyat öncesinde ayrıntılı bir muayene ile tetikleyici noktalar belirlenmeli ve eğer gerekli ise USG ile genişlemiş damarlar saptanmalıdır. Ağrılara sebep olan sinirler genellikle, alın, göz kenarları, şakak, ense ve kulak arkasında rahatsızlık oluştururlar. Bazen tüm bu bölgelerde ağrı yaşayan hastalarımız da olmaktadır. Bölgeye göre sinirin basıdan kurtarılarak rahatlatılması veya tamamen çıkarılması, kalıcı tedaviye olanak vermektedir. Alın bölgesinde hissedilen ağrılar genellikle, stres ile şiddetlenen ve akşam üzeri yoğunlaşan ağrılardır. Bu bölgede çoklukla kaş çatmaya yarayan kasların siniri sıkıştırması ana sebeptir ve geçici bir süre rahatlama olacaktır. Kalıcı çözüm ise saçlı deriden yapılacak endoskopik bir işlemle kasın bir kısmının çıkarılması ve sinirin rahatlatılması ile olacaktır. Alın bölgesinde ağrısı olan hastalarda kaş ve göz kapağı düşüklüğü görülmesi durumunda, aynı seansta kaşın asılması ve göz kapağı estetiği yapılabilir. Şakak bölgesindeki ağrılar genellikle sabah saatlerinde görülmekte olup gece uykuda dişleri sıkma öyküsü eşlik eder. Stres ile artar ve zaman zaman çene ekleminde ağrı gözlenebilir” diye konuştu.
Ense bölgesinde görülen ağrıların çoğunlukla egzersiz ve stres ile artış gösterdiğini kaydeden Op.Dr. Çelik, “Daha az sıklıkla görülen ve burun bölgesindeki ağrılar ise göz arkasından sabah erken saatlerde başlar ve giderek şiddetlenir. Özellikle alerjik reaksiyonlar ve hormonal değişiklikler bu tip ağrılar için tetikleyici olabilmektedir. Migren cerrahisi bölgelerine göre değişmekle beraber 13 saat arasında değişen sürelerde gerçekleştirilebilir. Sonrasında alın bölgesinde kaşıntı veya işlem yapılan bölgede geçici hissizlik görülebilmektedir. Genel anestezi altında yapılan işlem sonrasında genellikle yatış gerekmese de, tüm bölgeler için yapılan girişimlerde bir gece yatış önerilebilir. Ameliyat sonrasında yaklaşık yüzde 70 hastada tam sonuç alınırken. Yüzde 8590‘lık bir memnuniyet oranına ulaşılabilmektedir. İlk ay içerisinde bir kaç atak görülebilme olasılığı olsa da en geç 2 ay sonra atakların sonlanması amaçlanmaktadır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu
YEREL HABERLER Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan ...
Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor
YEREL HABERLER Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor
Burun kemiği problemine ameliyatsız burun dolgusu
YEREL HABERLER Burun kemiği problemine ameliyatsız burun dolgusu
Diş problemlerine implant ile son
YEREL HABERLER Diş problemlerine implant ile son
Aşkale’de ESMEK kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Aşkale’de ESMEK kurslarına yoğun ilgi
'Çorba parasına döner olmaz'
YEREL HABERLER 'Çorba parasına döner olmaz'
Sözeri kupa töreninde
YEREL HABERLER Sözeri kupa töreninde
Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi
YEREL HABERLER Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi
Yüzlerce türden 2 bin 500 adet böcek Erzurum’da sergileniyor
YEREL HABERLER Yüzlerce türden 2 bin 500 adet böcek Erzurum’da ...
UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu’nda
YEREL HABERLER UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek ...
Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü ...
Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti “Palandöken’i cazibe merkezi yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti “Palandöken’i ...
Başkan Orhan; “Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde çözüyoruz” Başkan Orhan: “Talep çıtası yükseliyor”
YEREL HABERLER Başkan Orhan; “Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde ...
Aydemir Yerli ve Milli hassasiyeti paylaştı Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufku Kızılelmamızdır’
YEREL HABERLER Aydemir Yerli ve Milli hassasiyeti paylaştı Aydemir ...
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar’dan ETB Başkanı Oral’a ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar’dan ETB ...
Karnabaharın muhteşem faydaları
YEREL HABERLER Karnabaharın muhteşem faydaları
Her hareketli çocuk hiperaktif midir?
YEREL HABERLER Her hareketli çocuk hiperaktif midir?
İşte en sık görülen takıntılar
YEREL HABERLER İşte en sık görülen takıntılar
Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi
YEREL HABERLER Hüseyin Nihal Atsız için Erzurum'da panel düzenlendi
Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü imzaladı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü Aras Elektrik ile indirim protokollü ...
Türkiye'nin Yatırımcı Bilgi Merkezi Erzurum'da açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin Yatırımcı Bilgi Merkezi Erzurum'da açıldı
Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, termometreler eksi 15 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu, termometreler eksi ...
Göz makyajı yaparken dikkat
YEREL HABERLER Göz makyajı yaparken dikkat
Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü
YEREL HABERLER Bölge üniversitelerinin sorunları görüşüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X