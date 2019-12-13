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Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor

İHA

Dr. Ayfer Aydın, sivilcelerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor

Dr. Ayfer Aydın, sivilcelerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Sivilce kişinin yüzüne ve tüm güzelliğine gölge düşüren bir durumdur. Özellikle ergenlik döneminde akne problemi ciddi ruhsal problemler oluşturabilir. Ergenlik çağı dışında sivilce özellikle genç kadınları yaygın olarak etkileyebilir. Genç kadınlarda karşı cins tarafından beğenilme, güzel görünme kariyer, iş hayatı vs. hayat içinde kadınları bu yoğun akne ve izleri oldukça etkiler. Stres oldukça sivilceler artar ve sivilcelerin artışı da stres oluşturur. Yani birbirini arttıran bir kısır döngü oluşur. Sivilceli kadınlarda sosyal ilişkilerde zorluklar, sosyal fobi, keyifsizlik, depresyon görülebilir. Yapılan çalışmalarda, sivilceli kişilerin daha sinirli oldukları saptanmıştır. Sivilceden dolayı kendine olan güvenleri azalmıştır. Dış görünümün bozulması nedeniyle depresyon çok sık görülür” dedi.
Sivilcenin ruh sağlığını ciddi oranda etkilediğini ifade eden Dr. Aydın, “Bu kişiler göz temasından kaçınır, saçlarını uzatarak yüzlerini saçlarıyla kapatmaya çalışırlar. Kambur dururlar. Bazı genç kızlar ise sivilcelerin gözükmemesi için, sivilcelerini arttırdığını bilmelerine rağmen, yoğun kapatıcı fondöten ve pudra kullanırlar. Sırt ve göğsünde sivilcesi olanlar, spor aktivitelerine katılmaktan kaçınırlar. Kıyafet değiştirirken görünmek istemezler, gizlenirler, özellikle ergenlik döneminde yüzdeki sivilceler diğer yaşıtları tarafından alay konusu olabilir. Bazı çocuklar, genç kadın ve erkekler yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmaktan kaçınırlar. Ergenlik çağında özgüven eksikliğinden insanlarla tanışıp arkadaş olmaktan dahi kaçınabilirler. Oldukça utangaç görünebilirler. Bu nedenle, başka insanlar tarafından değişik ve itici bulunabilirler. Hatta bazılarında sosyal fobi gelişebilir. Bazı sivilceli hastalar okula gitmeye isteksizdirler. Bazıları ise okulu terk ederek eğitimlerini ve gelecekteki iş yaşamlarını dahi riske atarlar” diye konuştu.
Sivilcelerin, kariyer seçeneklerini dahi azalttığını kaydeden Dr. Aydın, “Dış görünüşe dayalı işleri tercih edemezler. Görsel sanatlar, sinema, oyunculuk ,mankenlik gibi işlerde sivilceli olmaları dezavantaj olacaktır. Sivilceli hastalar, iş başvurularında daha az başarılı olma riski taşırlar. Kendine güvensizdirler. İşe alacak kişileri etkilemeyi başaramayabilirler. Bütün bunlar aknenin ne kadar önemli bir hastalık olduğunu anlamak için yeterlidir. Tedavisi olan bir hastalık olan akne doğru yaklaşımla tedavi edilebilir ve hayat kolaylaşabilir” ifadelerini kullandı.

ERZURUM

13 Aralık 2019 Cuma

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