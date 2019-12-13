Genital sorunlara lazerli çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Genital sorunlara lazerli çözüm

İHA

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital sorunları lazer ile tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.

Genital sorunlara lazerli çözüm

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, genital sorunları lazer ile tedavi etmenin mümkün olduğunu söyledi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Demir Yüzer, “Artık kadınlar sadece dış görünümlerine önem vermiyorlar. Genital bölgelerinin de estetik görünmesine ve genç kalmasına önem veriyorlar. Bunun için de çareler ararken sosyal ve iş hayatlarından uzak kalmayacak ameliyatsız çözümler arıyorlar. Günümüzde özellikle lazer cihazları bu amaçla kadınların en çok tercih ettiği uygulamalardan bir tanesi haline gelmiştir” dedi.
Dr. Yüzer, genital estetikte lazerin kullanıldığı alanlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Genital renk açma, Genital kırışıklık düzeltilmesi (Genital gençleştirme), Vajen daraltma, İdrar kaçırma.”
Genital bölgedeki kararmaların en önemli nedeninin o bölgenin tüy temizliğinde kullanılan travmatik yöntemler olduğunu ifade eden Dr. Yüzer, “Bunun yanında gebelik gibi hormonal değişiklikler de genital bölge cildinde kararmalara neden olabilir. Renk koyulaşmasının sağlık açısından herhangi bir zararı olmasa da, estetik olarak kötü bir görüntüye neden olduğu için kadın psikolojik olarak olumsuz etkilenir bu durum cinsel hayatında özgüven kaybı oluşturur. Lazer uygulamaları ile genital bölgelerdeki kararma giderilir ve ton olarak renginin açılması sağlanır. Lazer uygulaması 1520 dk süren lokal anestezik kremler kullanılarak yapılan bir işlemdir. Lazer sonrası kadın hayatına sorunsuz olarak devam edebilir. Kararmanın derecesi ve cilt yapısına göre bazen tek seans yeterli olurken bazen tekrarlayan seanslara ihtiyaç olabilir. Genital bölgenin beyazlatılmasının yanı sıra lazer yardımı ile sıkıştırma işlemleri de kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Lazer ile genital estetik olarak sıkılaştırma cilt altını ısıtarak kollajen dokunun sıkılaşmasını sağlar. Kadınların cinsel hayatı başladıktan sonra vajen esnemeye başlar. Özellikle normal doğumla sonuçlanan gebelik süreci , bazı kronik hastalıklar sonucunda kadının kendi genetik yapısında da yatkınlık varsa daha da fazla olmak üzere vajen genişler. Vajenin genişlemesi hem kadın hem de erkekte haz kaybına neden olur. Kadın büyük tuvaletini yaparken perine bölgesine (vajen makat arasına)bastırma ihtiyacı duyar. Cinsel ilişki esnasında rahatsız edici sesler gelir. Tüm bu şikayetler nedeniyle vajen daraltma fiziksel bir gerekliliktir. Vajinal lazer uygulaması tamamen ağrısız bir işlemdir. İşlem sonrası sadece bir hafta cinsel ilişkiye ara verilir. Lazer sonrası kadın kaldığı yerden hayatına devam edebilir. Vajende ki genişleme bazen idrar torbasının sarkması ile de birlikte olabilir. Bu durumda stres tipi idrar kaçırma dediğimiz öksürme ,hapşırma ,hoplama gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda azar azar idrar kaçırma olur. Lazerlerin idrar torbası ile vajen arasındaki kollajen dokunun sıkılaşmasını sağlayarak idrar torbasındaki sarkmayı düzeltir. Kadın için ameliyatsız olarak idrar kaçırmanın tedavisi çok önemli bir kazançtır” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Çomaklı, Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu oldu
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Ankademia Eğitim Kulübünün konuğu ...
Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen
YEREL HABERLER Genç cildin ve sağlıklı vücudun anahtarı: Kollajen
Erzurum'un 500 yıllık geleneği At üzerinde Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlar tepelerden şehri indi Binbir Hatim geleneği bu yıl 17 Aralık - 13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek
YEREL HABERLER Erzurum'un 500 yıllık geleneği At üzerinde Kur'an-ı ...
Geleceğin reklam modeli: Youtube
YEREL HABERLER Geleceğin reklam modeli: Youtube
Erzurum'da atlı hafızlar, 487'nci 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
YEREL HABERLER Erzurum'da atlı hafızlar, 487'nci 'Binbir Hatim' ...
Erzurum’da Binbir Hatim geleneği başladı
YEREL HABERLER Erzurum’da Binbir Hatim geleneği başladı
Sorunlu burun mutsuz ediyor
YEREL HABERLER Sorunlu burun mutsuz ediyor
Gönüller tiyatroda buluştu
YEREL HABERLER Gönüller tiyatroda buluştu
Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan Ortaokulu oldu
YEREL HABERLER Küçükler Futbol İl Birinciliği şampiyonu 23 Nisan ...
Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor
YEREL HABERLER Sivilceler ruh sağlığını etkiliyor
Burun kemiği problemine ameliyatsız burun dolgusu
YEREL HABERLER Burun kemiği problemine ameliyatsız burun dolgusu
Migren ataklarına dikkat
YEREL HABERLER Migren ataklarına dikkat
Diş problemlerine implant ile son
YEREL HABERLER Diş problemlerine implant ile son
Aşkale’de ESMEK kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Aşkale’de ESMEK kurslarına yoğun ilgi
'Çorba parasına döner olmaz'
YEREL HABERLER 'Çorba parasına döner olmaz'
Sözeri kupa töreninde
YEREL HABERLER Sözeri kupa töreninde
Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi
YEREL HABERLER Ziraat fakültesi öğrencilerinden 'böcek' sergisi
Yüzlerce türden 2 bin 500 adet böcek Erzurum’da sergileniyor
YEREL HABERLER Yüzlerce türden 2 bin 500 adet böcek Erzurum’da ...
UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu’nda
YEREL HABERLER UCİM Atatürk Üniversitesi Narman Meslek ...
Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bölge Adliye Mahkemesi ile iş birliği protokolü ...
Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti “Palandöken’i cazibe merkezi yapacağız”
YEREL HABERLER Başkan Sunar muhtarlarla istişare etti “Palandöken’i ...
Başkan Orhan; “Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde çözüyoruz” Başkan Orhan: “Talep çıtası yükseliyor”
YEREL HABERLER Başkan Orhan; “Sosyal medyadan dinleyip Halk gününde ...
Aydemir Yerli ve Milli hassasiyeti paylaştı Aydemir TBMM Genel Kurulu’na seslendi Aydemir: ‘Cumhurbaşkanımızın ufku Kızılelmamızdır’
YEREL HABERLER Aydemir Yerli ve Milli hassasiyeti paylaştı Aydemir ...
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar’dan ETB Başkanı Oral’a ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Okyar’dan ETB ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X