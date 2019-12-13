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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geleceğin reklam modeli: Youtube

İHA

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, "YouTube hayatımıza farklı kavramlar dahil ederek ve sürekli gelişerek bir video içerik platformu olmanın yanı sıra sosyal bir platform olarakta büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile birlikte YouTube'da içerik üreticileride, reklam verenlerde hızla artıyor" dedi.

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, “YouTube hayatımıza farklı kavramlar dahil ederek ve sürekli gelişerek bir video içerik platformu olmanın yanı sıra sosyal bir platform olarakta büyümeye devam ediyor. Bu büyüme ile birlikte YouTube'da içerik üreticileride, reklam verenlerde hızla artıyor” dedi.
"Doğru Hedef Kitle ve Doğru İçerik Stratejisi ile Fenomen Olmak An Meselesi!"
Bugün toplumda kabul görmüş ünlü kişilere ek olarak bilgisayar oyunlarını çok iyi oynayan bir genç, harika yemek tarifleri hazırlayan bir ev hanımı veya gezdiği yerlerin video ve fotoğraflarını paylaşan bir gezgin internetteki sosyal medya hesapları sayesinde çok hızlı bir şekilde milyonlarca takipçiye ulaşıp, dünyaca ünlü bir internet ünlüsü haline gelebildiğini anlatan Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, “YouTube'un dijital dünya üzerindeki artan etkisi ve içerik üreticilerinin fazlalığı ile "Geleceğin Reklam Modeli" olarak adlandırılan video reklamcılığı markaların en çok tercih ettiği reklam modelleri arasına girmeyi başardı. Ayrıca video içerisinde karşımıza çıkan instream reklamların dijital mecrada yer alan diğer reklam modellerine nazaran artan tıklanma oranı bunu kanıtlar nitelikte diyebiliriz. Bir kurum, kuruluş veya marka olarak ürünlerimizi, hizmetlerimizi veya servislerimizi tanıtmak istediğimiz YouTube'da video reklamcılığı dışında kullanacağımız bir diğer reklam modeli ise Influencer Marketing. Influencer Marketing modelinin tercih edilme sebeplerinin başında reklam bütçeleri yer almaktadır. Yeni nesil reklamcılık modelinin her mecrasında reklam maliyetleri konvansiyonel reklam maliyetlerine nazaran daha düşüktür. Influencer çalışmalarının tercih edilmesinin bir diğer sebebi ise; markaların reklamını yapacağı ürününü doğru influencer seçilmesi halinde doğrudan hedef kitleye tanıtıyor olması gelmektedir” dedi.
"En Az Televizyon Kadar Önemli Bir Mecra ve Profesyonellik Gerektiriyor"
Sosyal Medya Uzmanı Haluk Arslantaş, daha sonra şunları söyledi; “Bizler YouTube ile birlikte büyüyen bu arz ve talep döngüsünde Arslantaş Creative olarak gerçekleştirdiğimiz bütün projelerde bir tek kurala bağlı kaldık. "Televizyon konvansiyonel reklamcılık için ne ise YouTube'da dijital reklamcılık için odur!" Bu sebeple bir tavsiyede bulunmamız gerekirse eğer "Hangi amaçla bu mecrayı kullanacak olursak olalım ister kanal açalım ister reklam kampanyası oluşturalım profesyonel davranmalıyız. Çünkü geleceğin güçlü markaları ve ünlüleri bu mecradan yükselecek veya düşecek.”

ERZURUM

13 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:57
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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