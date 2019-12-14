Dr. Sevgi Ekiyor, vücudun cansız gözükmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekiyor, H 100 Serumunun, derinin zaman içerisinde maruz kaldığı yaşlanma belirtilerine (elastikiyet kaybı, nem kaybı, daha cansız gözükmesi ve sarkmalar) karşı Avrupa’nın bir çok ülkesinde uzun yıllardır doktorlar tarafından hastalarına antiaging amaçlı kullanılan, yoğun miktarda Hyalüronik Asit, vitamin, mineral, aminoasit ve yardımcı ek içerikler barındıran profesyonel kullanım ürünü olduğunu ifade ederek, “ Yüz Boyun Gıdı Dekolte ve El üzeri bölgelerinde, elastikiyet kaybından, kırışıklıklardan, aşırı kuruluk, nem kaybından ve yaşlanma belirtilerinden şikayetçi olanlarda, daha canlı, daha genç ve aydınlık bir görünüm için tercih ettiğim bir ürün. 20 yaşından itibaren uygun gördüğüm her yaştaki hastama uygulayabiliyorum. Cilt ihtiyacına göre uygulama sıklığı ve süresi, kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Genç ve cildi daha kaliteli hastalarımda iki hafta arayla iki seans, genç veya orta yaşlı hastalarımda 34 seans iki hafta arayla , çok yıpranış cildi olan hastalarımda yaş fark etmeksizin 10 günde 46 seans yapmaktayım. Ve sonrasında ihtiyaca göre 68 ay sonra tek seans halinde devamlılık göstermelerini öneriyorum” dedi.

Ekiyor, uygulama yapılacak bölgeye anestezik krem sürülüp 1520 dakika bekletildikten sonra, küçük iğne uçlarıyla ciltte papül denilen minik kabarcıklar yaparak gerekli bölgelere uygulandığını belirterek, “24 saatte kızarıklı ve bu kabarcıklar geriler, hastama 24 saat sıcak duş almamasını, 24 saat alkol tüketmemesini, bol su tüketmesini, yüzüne işlem sonrası biz kremledikten sonra başka bir şey sürmemesini ve sıcak ortamda ısıtıcıların altında bulunmamasını tembihliyorum. Tabi tedavi amacımız açısından da işlemler bitene kadar ve bittikten iki hafta sonra da dikkatli olunacak şekilde hamam, sauna, buharlı cilt bakımı gibi çok sıcak ortamlardan kaçınmanızı öneriyorum. Hastamın ihtiyacına göre bu tarz yaptığım gençlik aşısı uygulamaları sürecinde ağızdan tüketecekleri kollajen , hyaluronik asit preparatlarından da takviye veriyorum ki, içerden de verimliliğin daha iyi olması için eksikler giderilmiş olması açısından. Mezoterapik ilaçlar içerisine dahil ettiğimiz H100 ün kokteyl olarak içeriği ve bu maddelerin nelere iyi geldiğini özetleyecek olursak: 100 mg Hyaluronic Asit / 5ml Deride su tutarak dokuların tamir edilmesine ve elastikiyetin artmasına yardımcı olur. Derideki nemi artırır. Mannitol yüzde 5 Bilinen en güçlü antioksidanlardandır ve ödem çözücü etkisi vardır. Hyaluronic asidin dokudaki ömrünü uzatır. Pro Collagen Peptide Kollajen büyüme faktörüdür. Kırışıklıkların açılmasına, derinin doğal yolla doldurulmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olur. Hexapeptide8 Büyüme faktörüdür. Yüz mimik çizgilerinin ve kırışıklıkların açılmasına yardımcı olur. Pentapeptide18 Kas kasılmasını rahatlatarak kırışıklıkların açılmasına yardımcı olur. Dmae yüzde 3.5 Deri altındaki kas dokusunu destekleyerek sıkılaşmaya ve sarkmaların azalmasına yardımcı olur. Anti oksidan etkisi vardır. Organic Silica Kollajen ve elastik fibrillerin artışını sağlayarak deri tonusunun düzelmesine yardımcı olur. 2 Vitamin (B1 B6) Antioksidan etkilidirler. Yaşlanma sürecinin gecikmesinde yardımcı olurlar. 7 Amino Asit Deride hücre yenilenmesini artırır. Amino Asit bilgileri; LMethionine : LMethionine protein dokusunun yapıtaşıdır. Cildin genç kalması ve sağlıklı olması için kullanılır. LArginine : Kollajen üretimini arttırır. Glycine : Hasar görmüş dokuların iyileşmesini hızlandırır. İmmün sistemi destekler. İnsan büyüme hormonunu (hgh) artırır. Lipo aminoacid (INCI: undecylenoyl phenylalanine) : Kimyasal olarak fenilalanin ve undesilenik asidin sentezlenmesinden oluşan bir birleşimdir. Cilt pigmentasyonunda hızlı bir aydınlatma etkisine sahiptir. Leucine : Kas ve cilt dokusundaki degradasyonu yavaşlatmada birincil öneme sahip bir amino asittir. Tyrosine : Cilde rengini veren melanini üretir. Askorbik asitle birleştiğinde kollajen üreten fibroblastları uyardığı düşünülmektedir. Alanine : Proteinlerin yapıtaşı olan amino asilerden biridir. Ciltte pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini sağlar. Temel etkilerini genel olarak özetleyecek olursam; cildin antiagingi, rejenerasyonu, oksijelenmesi, nemlenmesi ve böylece kırışıklık, leke, sarkıklık, kuruluk açısından kalıcılığı biraz daha fazla olan dört dörtlük tedavi ürünlerinden biriyle sizleri tanıştırmak istedim, gülümseyelim, gülümsetelim sloganımla.”

ERZURUM 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:21

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YATSI 18:22

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