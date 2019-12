Mili sporcuya tekerlekli sandalye desteği

Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı, Olimpiyatlara hazıranan Milli Sporcu Gökhan Seven'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisinin girişimleri sonucu sandalyesine kavuşan Gökhan Seven Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı’na teşekkür etti.

Milli Sporcu Seven olimpiyatlara hazırlık aşamasında kullandığı tekerlekli sandalyesi arızalandı. Bunun üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı ile görüşerek tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Gerekli görüşmelerin ardından Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı Milli Sporcu Seven’e Tekerlekli Sandalye hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde 8 Dünya, 9 Avrupa ve 2 Asya Şampiyonluğu bulan rekortmen sporcu Gökhan Seven'in antrenmanlara gitmek için kullandığı tekerlekli sandalyesi arızalanmıştı. Antremanlara gitmekte zorluk çeken Milli Sporcu Gökhan Seven, Erzurum'a damga vuran ve ses getiren başarılı çalışmaları ile tanınan Erzurum Kent Engelliler Meclisine durumunu bildirdi. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Engelli kesimin sorunlarına duyarsız kalmayıp gerekli girişimler Meclis Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu ile başlattı. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu milli sporcunun durumu Erzurum Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ile paylaşıp, Kent Konseyi ve Kızılay Erzurum Şubesi el ele verip Milli Sporcu Gökhan Seven'e tekerlekli sandalye hediye etti.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, “Engelli kardeşlerimizin her zamanda yanında olduk olmaya da devam edeceğiz, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak Türk Kızılayını kan stokları azaldığı zamanlarda yalnız bırakmayıp, duyarsızda kalmamıştık. Engelli kardeşlerimiz ile birlikte soğuk kış günlerinde kan ve kök hücre bağışında bulunmuştuk.Bu gün ise Kızılay Erzurum şubesi, engelli kardeşimizin sesine duyarsız kalmayıp antrenmanlara rahat bir şekilde katılabilmesi ve başarılarına devam edebilmesi için Milli Sporcumuza tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Engelliler Meclisi Koordinatörü Keleşoğlu, yeri gelir kan veririz, ümit bekleyen insanlara kök hücre donürü oluruz yeri gelir şampiyon oluruz, yeri gelir verilen hediyeyi baş taçı ederiz” diye konuştu.

Öte yandan 8 Dünya, 9 Avrupa ve 2 de Asya Şampiyonu olan rekortmen Milli Sporcu Gökhan Seven “Yardımları ve desteklerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu’na, Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt’a, antrenmanlara katılmak ve başarılara uzanmak için vazgeçilmez bir araç olan tekerlekli sandalye desteklerinden dolayı Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil'e teşekkür ederim” dedi.

