Biyomedikal ürünlerin Erzurum’da üretilmesi için görüşmeler sürüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ithalatın önemli bir kalemini oluşturan biyomedikal ürünlerin Erzurum’da üretilme potansiyelini görüşmek üzere Erzurumlu iş insanları ile bir araya geldi.

Turizm Uygulama Oteli konferans salonunda oda başkanları, kurumkuruluş temsilcileri ve Erzurumlu müteşebbisler ile istişarelerde bulunan Rektör Çomaklı, sağlık sektörünün önemli bir ayağını oluşturan biyomedikal ürünlerin Erzurum’da üretilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Dış paydaşların yer aldığı toplantıya ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Çelik, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Şendoğan Karagöz, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Şahin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, Teknokent Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman ve sektörle iş birliği içerisinde çalışan akademisyenler de katılım sağladı.

İş sektörünün temsilcileri ile böylesine önemli bir konuyu konuşmak için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sanayici ile akademisyen buluşmalarında ortaya çıkan teorilerin pratiğe dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Bu fikirlerin değere dönüşmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirten Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Atatürk Üniversitesi, teknolojik altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile bölgesi için büyük önem arz ediyor. Bu gücü katma değere dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda sektörün ilgili temsilcileri ile ön görüşmeler gerçekleştirdik. Bugün de kıymetli misafirlerimiz ile bu önemli hamlenin ayrıntılarını konuşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Biyomedikal ürünlerin Erzurum’da üretilmesine yönelik düşüncemizi somut hale getirebilmek için sizlerle iş birliği yapmaya hazırız. Bu ürünler geniş bir coğrafyaya hitap ediyor. Yapılacak yatırım ile sadece Erzurum için değil aynı zamanda çevre iller ve komşu ülkeler için de önemli bir adım atılmış olacaktır.”

Üniversite bünyesinde ArGe Merkezi Kurulması Planlanıyor

Bu alana yönelik üniversite bünyesinde ArGe Merkezi kurulacağını belirten Rektör Çomaklı, tasarım ve üretim noktasında çalışmalar yaparak önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Araştırma Hastanesinin yaklaşık 2 binin üzerinde çeşitli biyomedikal ve biyomekanik ürünler kullandığı, diğer hastanelerinde benzer gider kalemlerinin bulunduğunu belirten Rektör Çomaklı, bunların bir bölümünün Erzurum'da üretilmesi arzusu içerisinde olduklarını ifade etti. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) gibi önemli bir alt yapıyı üniversite bünyesinde barındırdıklarının altını çizen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin tüm imkânlarının ülkeye hizmet etme noktasında herkese açık olduğunu sözlerine ekledi.

ERZURUM 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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