TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 - Giresunspor: 0

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TFF 1. Lig 15. hafta maçında BB Erzurumspor, Giresunspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 20 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar

17. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ahmet İlhan yakın mesafeden sert vuruşunu kaleci Sehic güçlükle çeldi.

47. dakikada hızlı gelişen atakta Emrah'ın sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pote ağlarla buluşturdu. 10

55. dakikada Giresunspor’un kullandığı serbest vuruştan önce iki takım oyuncuları arasında yaşanan itişmeler sonucu Giresunspor’dan Del Valle ve Teknik Direktör Hakan Kutlu, BB Erzurumspor’dan ise Aykut Demir kırmızı kartla cezalandırıldı.

65. dakikada gelişen atakta Cenk’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Pote düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 20

74. dakikada çalımlarla ilerleyen Emrah’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Pote, topu dışarı gönderdi.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Emre Malok xx, Mehmet Yıldırım xx, Ali Can Alp xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Hasan xxx, Aykut xx, Mücahit xx, İbrahim xx, Scuk xx, Cenk xxx (Rashad Muhammed dk. 79 ?), Hasan Ayaroğlu xx (Obertan dk. 46 xxx), Emrah xxx, Pote xxx (Osman dk. 89 ?)

Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Merthan, Batuhan, Sefa, Hamroun

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Giresunspor: Adriano xx, Mehmet xx (Uğur dk. 71 x), Ahmet xx, Numan xx, Muhammed xx, Foguinho xx, Landel xx, Ahmet İlhan Özek xxx, Bekir xx (Limbombe dk. 71 x), Valle xx, Rusescu xx (Özgür dk. 82 ?)

Yedekler: Metin, Murat Akça, Alperen, Atakan, Alpay, Himmet

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Pote (dk. 47 ve 65) (BB Erzurumspor )

Kırmızı kartlar: Del Valle (dk. 55), Hakan Kutlu (Teknik Direktör) (dk.55) (Giresunspor), Aykut (dk. 55) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote (BB Erzurumspor), Bekir (Giresunspor)

ERZURUM 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:57

YATSI 18:22

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