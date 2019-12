Doğaya 1001 ekmek bıraktı

ERZURUM'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği devam ediyor. Pir Ali Baba'nın türbesinin bulunduğu dağa 1001 ekmek bırakan esnaf Muhittin Olçun, "Binbir Hatim geleneği kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaya yaban hayvanlar için 1001 ekmek bıraktık. Yaban hayata sahip çıkmazsak doğada yiyecek bulamayan yırtıcılar yerleşim alanlarına iner" dedi.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, geçen 13 Aralık Cuma günü başlayan 'Binbir Hatmin` devam ediyor. 487 yıldır süren bu geleneğin merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu Köyünde oturan Pir Ali Baba'nın, "Eğer her yıl Binbir hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal efetlerden) korur" sözü ile başladığını ifade eden 47 yaşındaki Muhittin Olçun, kendisinin de türbe etrafına yaban hayat için ekmek bırakmayı bir gelenek haline getirdiğini söyledi. Esnaflığın yanı sıra din adamlığı ve televizyon programcılığı da yapan Olçun, "Her yıl kış mevsiminde okunan Binbir hatim zamanı Pir Ali Baba`nın türbesinin bulunduğu dağa 1001 ekmek getirip bırakıyorum. Burası Binbir hatimlerinin başladığı yerdir. Doğal afetlerin çok olması üzerine Pir Ali Baba'ın başlattığı hatimler günümüze kadar gelmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yardımları ile bu yıl da türbe civarına 1001 ekmek bıraktık. Yoğun kar yağışı ve soğuklarının yaşandığı bu günlerde doğaya bıraktığımız 1001 ekmekle yaban hayvanlar uzun bir süre aç kalmayacak. Bu bizim insani görevimiz. İnsanların aç kalmaması gerektiği gibi yaban hayvanlarının da aç kalmaması gerekiyor. Hayatta olduğum sürece Binbir hatim ayında buraya 1001 ekmek bırakmaya devam edeceğim."

Poşetlere doldurdukları ekmekleri Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı (ESKİ) Elimdar Aydemir ve arkadaşlarının yardımı ile karla kaplı Pir Ali Baba'nın türbesine bulunduğu dağın eteklerine bırakan Muhittin Olçun daha sonra aynı yerde Kuran-ı Ker`im okuyup, devlet büyükleri, Türk halkı ve yardıma muhtaçlar için dua etti.



ERZURUM 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.