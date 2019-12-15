Palandöken’de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta kayak sezonunu görkemli bir törenle açan Palandöken’de kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı. Palandöken özellikle hafta sonları çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapıyor.

Kayak sezonunun başlamasıyla 55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.

Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor.

ERZURUM 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:51

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