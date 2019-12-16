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Saç ekiminde operasyon sürecine dikkat

İHA

Saç ekimi uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin saç ekimi aşamalarına dikkat çekti.

Saç ekiminde operasyon sürecine dikkat

Saç ekimi uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin saç ekimi aşamalarına dikkat çekti.
Saç ekiminin yaklaşık 5 ile 8 saat arası süren operasyonlar ile saç ekimi yapılacak kişinin iki kulak arasında kalan ense kısmındaki saç köklerinin belirli yöntemler ile alınarak saç olmayan alana bu köklerin ekilip nakledilmesi ile yapıldığını dile getiren Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, saç ekimi öncesi yapılması gereken hazırlıklar konusunda şunları söyledi; "Saç ekimi mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Saç ekimi operasyonu öncesinde anestezi işlemi uygulanmalıdır. Operasyon yapılacak kişinin en az dört gün operasyon sonrasında dinlenmesi gerekir. Operasyonun yapılacağı gün hafif bir kahvaltı yapmak uygun olacaktır. Saç ekimi öncesi sağlık durumu kontrolü mutlaka yapılır. Operasyon sırasında herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için kan testleri ve genel sağlık durumunun değerlendirilmesini istiyoruz. Yapılan kontrollerde operasyon için herhangi bir engel bulunmadığı taktirde saç ekim operasyonu için gerekli çalışmalara başlanır."
Smile hair saç ekimi merkezinden Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, ilk olarak saçsız bölgede ne tip bir dökülme olduğu, kökleri alacakları bölgedeki saç yoğunluğu ve kalitesini, köklerin durumunu inceleyerek operasyonun hazırlığını gerçekleştirildiğini belirterek "Baş ön bölgesinin çizgisinin belirlenmesi en önemli karar verme maddelerinden bir tanesidir. Doğru karar verilmemiş alın saç çizgisi çok kötü bir görünüm oluşturur. Bu saç çizgisini belirlemek için neredeyse milimetrik ölçümler ve hesaplamalar yapılır. En doğal görünüm için alın çizgisi çok iyi ayarlanmalıdır. Operasyon yapılacak kişi saçlarını kestirmemelidir. Operasyon sırasında gerekli kesim ve kazıma işlemleri yapılır. Saçın doğal durumunu görmek için saçın kesilmemiş olması gereklidir. Operasyon başlangıcında saç kökleri ekim için uygun olan 1 numara kesim ile hazırlanır. Daha sonra ekilecek saç kökleri tek tek toplanmaya başlanır. Bu işlem mikromotor ile yapılır. Bu işlemler tamamlandıktan sonra hastamızı operasyon odamıza alırız ve hijyen için özel kıyafetler giydiririz. Aynı zamanda doktor ve hemşirelerimiz de steril kıyafetlerini giyerler" dedi.
Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin, operasyon süreci konusunda ise şunları söylediler; "Operasyon lokal anestezi işlemi ile yapılır. Hastamız rahat bir şekilde yatırılarak hiç acı hissetmeyecek şekilde operasyon başlatılır. İşlem 5 ile 8 saat arasında sürdüğü için maksimum hasta konforunu sağlarız. Hastamız lokal anestezi aldığı için acı hissetmeyecek şekilde uyanık durumdadır. İsterse müzik dinleyebilir, konuşabilir, uyuyabilir hatta televizyon izleyebilir. Saç ekimlerinde FUE tekniği kullanılır. Bu teknik saç greftlerinin nasıl toplanacağını belirleyen bir tekniktir. İki tip FUE tekniği vardır. Bunlar ManuelPunch ve Mikromotorlu FUE'dir. Bu teknikler ile ense bölgesindeki saç kökleri tek tek gevşetilir ve greftler toplanmaya başlanır. İşlem hem zahmetli hem de elle tek tek uygulanması gereken bir işlem olup süreyi daha fazla uzatmaktadır. Mikromotor yöntemi ise cihazla yapılmaktadır. Uygulama hızı rahatlıkla ayarlanılabilir. Toplanan kökler steril cam içerisinde özel bir solüsyon serum ile ekime hazır halde bekletilir. Saç ekimi için kök alınan bölgeler temizlenir ve bandajlanır. Saç ekimi için toplanan kökler gereksiz yağ ve benzeri parçalardan ayrıştırılır. Daha sonra ise tek tek saç kökleri sıra ile özel kaplara dizilir. Her bir saç kökü değerli olduğu için canlılığını kaybetmemesi gerekir. Saçsız deride özel bir takip sırası ile doktor tarafından saç kökleri gevşetilerek saç ekimine başlanır. İşlem uzun süreli olduğu için eğer hastanın lokal anestezi ile tekrar uyuşturulması gerekiyorsa bu işlem tekrar edilir. Kıl köklerinin toplanarak hazırlanması 2 veya 3 saat ekim süreci ise 4 saat civarında sürmektedir. Bandajlı bölge doktor izin verene kadar yıkanmamalıdır. Bandaj açılması ve ilk yıkama işlemi doktor gözetiminde yapılmalıdır."

ERZURUM

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
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