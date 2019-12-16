Sarkık göz kapağı yorgunluk sebebi

Op.Dr. Hakan Yüzer, sarkık göz kapağının yorgunluk sebebi olduğunu söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Hakan Yüzer, “Yüzün en dikkat çekici yeri olan gözlerdir, bu nedenle göz çevresindeki sorunlar kişiyi yaşlı ayrıca yorgun gösteriyor. Özellikle sarkık göz kapağı sadece estetik görünüm açısından değil aynı zamanda göz sağlığı açısından da önemsenmelidir. Göz ve çevresi kişide ilk dikkat çeken yerdir ve yaşlanmanın belirtileri genellikle göz çevresinden anlaşılır. Zamanla deforme olan cildimizde birtakım değişiklikler olur. Bu değişiklikler kişiyi kozmetik olarak rahatsız edebilir ve yorgunyaşlı görünmesine neden olabilir. Bu değişikliklerden biride üst göz kapağı düşüklüğüdür. Üst göz kapağı estetiği ile bu düşüklükten ameliyat olmadan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Plexr plazma enerjisi ile ameliyat olmadan lazer ile tedavi mümkündür. Bu lazer tedavisi sayesinde 2 ya da 3 seansta istenilen sonuca ulaşırsınız. Eğer cilt yapınız fazla esnediyse bu seans sayısı artabilir. Üst göz kapağı estetiği göz kapağınızdaki kırışıklığı, sarkmayı düzelterek daha estetik ve sıkı bir dokuya kavuşmanızı sağlar. Üst ve alt göz kapağınızdaki kırışıklıklar, çizgiler ve göz çevrenize uygulanan kırışıklık tedavisine rağmen açılmayan kırışıklıklara sahipseniz emin olun plexr ile bu sarkmalardan kırışıklıklardan kısa sürede kurtulacaksınız ve düşük göz kapağınızı çok kısa sürede acısız ve ameliyatsız tedavi edecek” dedi.

Üst göz kapağı estetiği tedavisinin lazer ile 30 dakika kadar sürdüğünü ifade eden Op.Dr. Yüzer, “İlk aşamada doktorunuz uyuşturucu krem sürer ve ardından lazer atışları yapılır. Atışlarla buharlaşan deri yerini daha genç yeni bir dokuya bırakarak sarkmalar ortadan kaybolur ve daha sıkı göz kapaklarına sahip olursunuz. Plexr plazma enerjisinin en önemli avantajı cerrahi bir işlem değildir. Herhangi bir iz bırakmaz ve doğal olmayan bir görüntü bırakmaz. Uygulanan alnın gençleşmesini sağlar cildi yeniler. Anestezi almanız gerekmez sadece uyuşturucu krem sürülerek yapılır. Fazla bir cilt çıkarma işlemi yapılmaz sarkan kısım sıkı hale getirilir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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