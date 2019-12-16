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Cilt lekeleri kabusunuz olmasın

İHA

Dr. Metehan Özgür, cilt lekeleri hakkında bilgi verdi.

Cilt lekeleri kabusunuz olmasın

Dr. Metehan Özgür, cilt lekeleri hakkında bilgi verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, cilt lekelerinin, cildin bazı alanlarında normalden daha fazla melanin üretilmesi sonucu oluştuğunu belirterek, “Melanin gözlere, cilde ve saça renk veren pigmenttir. Ciltteki koyu alanlar sağlık açısından çoğu zaman bir risk oluşturmasa da kozmetik nedenlerden dolayı can sıkan bir duruma dönüşebiliyor. Birçok sebebi olmakla beraber en sık iki sebep güneş ışınları ve yaşlanmalarıdır” dedi.
Lekelerin renkleri açık kahverengiden çok koyu kahverengi hatta siyaha kadar değişebileceğini ifade eden Dr. Özgür, “Bu renk tonları, kişinin cilt tonuna bağlıdır ve ağrısızdırlar. Cilt lekeleri aynı zamanda değişik boyutlarda olabilirler ve vücudun herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilirler ama çoğu zaman da bu bölgeler güneşe maruz kalan alanlardır. Cilt lekelerinin en sık bulunduğu alanlar elin arkası, yüz, sırt ve omuzlardır. Daha koyu tene sahip bireylerde leke de daha koyudur. Normal zamana bırakıldığında oluşan en küçük lekenin kendiliğinden geçme süresi yaklaşık 12 aydır ve çok yavaş solar” diye konuştu.
Dr. Metehan Özgür, kendiliğinden geçmeyen lekelerin kişiler için oldukça can sıkıcı olduğunu, ancak bu lekelerden kurtulmanın yollarının bulunduğunu belirterek, lekelerden kurtulmak için uygulanabilecek tedavi seçenekleri şöyle aktardı:
“Thulium Lazer tedavileri: Güneş lekelerinin, çillerin, doğum lekelerinin ve ciltteki izlerin Thulium Leke Lazeri tedavisi mümkündür. Thulium Lazer ile yapılan işlemde diğer lazer sistemleri ile yapılan uygulamalardan farklı olarak ciltteki lekeler parçalanmaktansa, ciltte oluşturulan kontrollü ufak zedelenmeler ile kişinin vücudundaki 'makrofaj' denilen iyileştirici hücreler sorunlu bölgeye çekilir. Böylece cildin kendi kendini yenilemesi sağlanır.
Mezoterapi: Mezoterapi, kabaca doğal bitki özleri, homeopatik ajanlar, ilaçlar, vitaminleri diğer biyoaktif maddeler içeren karışımları çok sayıda iğne deliğinden özel bir teknikle değişik konsantrasyonlarda cilt ve ciltaltına zerk etmedir. Leke tedavilerinde mezoterapinin büyük faydasını görmekteyiz.
Kriyoterapi: Kriyoterapi ciltte yama şeklindeki koyu, lekeli bölgelere sıvı nitrojen uygulayıp dondurarak kontrollü bir hasarlama yöntemidir.
Evde uygulanabilecek yöntemler: Medikal estetik tedavilerin dışında evde de uygulanabilecek yöntemler mevcuttur.
Cilt kremleri: Amaca uygun cilt kremleri çok güçlü olarak etki etmeseler de renk açma açısından faydasız değillerdir. Retinol veya alfa hidroksi asit içeren kremler cildin soyulmasını ve alttan yeni cilt hücrelerinin çoğalma hızını artırabilirler. Krem seçiminde her zaman doktorunuzun tavsiye ettiği medikal kremleri tercih edin.
Doğal Çözümler : Çalışmalar göstermiştir ki niacinamide (Vitamin B3'ün bir türü), soya, meyankökü özütü ve dut leke için etkilidir. Araştırmalar kısıtlı olmasına rağmen doğal yöntemlerin hiperpigmentasyonda etkili olduğuna dair aydınlatıcı görüşler vardır.
Kozmetik ürünler: Lekeyi gidermese de kozmetik ürünlerin geçici olarak lekelerin üstünü kapatmak amacıyla kullanılması çok yaygındır ama tabiki kalıcı bir yöntem değildir.
Evde bunları kesinlikle yapmayın: İnternette ne yazık ki çok yanlış bilinen, zararlı olan ya da hiçbir etkisi olmayan şeyler yazılıyor. Limon ve elma sirkesi ile cildi ovalamak hiçbir etki etmemesine rağmen aksine tahriş eder ve de lekeleri çok daha kötü hale getirir. İçinde civa ihtiva ede bazı renk açıcı ürünler ve doktor tavsiyesi olmadan kullanılan steroidli kremler cilde zarar vererek kabarcıklar, isilikler, akneler ve kızarıklıklara neden olabilirler.”

ERZURUM

16 Aralık 2019 Pazartesi

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