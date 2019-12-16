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Erzurum’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

İHA

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte oluşan yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Erzurum’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte oluşan yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan uçak seferlerinde de aksamaların meydana geldiği öğrenildi.
Soğuk ve sisli havanın birleşmesiyle oluşan ayaz ise tabiatı beyaza bürüdü.

ERZURUM

16 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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