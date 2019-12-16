Erzurum’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

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Erzurum’da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte oluşan yoğun sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Gece hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, sabah saatlerinde sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan uçak seferlerinde de aksamaların meydana geldiği öğrenildi.

Soğuk ve sisli havanın birleşmesiyle oluşan ayaz ise tabiatı beyaza bürüdü.

ERZURUM 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:23

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