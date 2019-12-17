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Zirvede zevkli ders

DHA

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyen öğrenciler, lift ve pistleri hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyen öğrenciler, lift ve pistleri hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.
Adana, Mersin, İzmir, Aydın ve Antalya gibi sıcak bölgelerden Erzurum'a gelen ve ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından eğitiliyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Orcan Muzrak, Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Hayatında hiç kayak yapmayan öğrenci 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Bugüne kadar binlerce öğrenciye kayak yapmasını öğreterek bu sporu da geliştirmiş oluyoruz" diye konuştu.
Hayatında ilk kez kayak yaptığını söyleyen Rizeli Şeyda Onurer, "Kayak dersini Palandöken'de uygulamalı göreceğimizi duyunca çok heyecanlandım. Otobüslere buraya geldik. Hepimize kayak kıyafeti giydirip piste çıkardılar. Hocalarımızın söylediklerini yapmaya çalıştık ama ilk ders olduğu için bazen zorlandık. Ama her kayışta daha iyi olduk. Bu sporu tam öğrenirsem sanırım bırakmam devam ettiririm" dedi.
Kayak öğretmenleri gözetiminde ders alan öğrencilerden bazıları hızlarını kontrol edemeyince  düşerek ya da arkadaşlarına çarparak küçük kazalara neden oldu. Palandöken'de ders alan öğrencilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Adanalı Ömer Aydın ise "Ben de hayatımda ilk kez ayağıma kayak takıyorum. Çok eğlenceli. Hocalarımız sayesinde bunu kısa sürede öğreneceğimize inanıyorum. Çünkü bizden önce birçok arkadaşımız da bizim gibi düşe kalka öğrenmiş. Ayrıca kayağı öğrenmek için insanlar bir sürü para harcarken biz hiçbir ücret ödemiyoruz" dedi.

ERZURUM

17 Aralık 2019 Salı

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