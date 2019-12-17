Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, Palandöken’de başladı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışlar merhum Murat Dedeman’ın adıyla düzenleniyor. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getiren müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun ilk gününde Türkiye, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.

4 gün boyunca devam edecek müsabakanın, ilk 2 günü slalom, son 2 günü ise büyük slalom olarak yapılacak.

ERZURUM 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:53

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