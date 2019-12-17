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Rektör Çomaklı, Fakülte ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, geleneksel hale gelen fakülte ziyaretlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Rektör Çomaklı ile ekibi bu kapsamda; Fen Fakültesi yönetimi, Fizik ve Biyoloji Bölüm başkanları ve akademisyenleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Rektör Çomaklı, Fakülte ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yönetimi, geleneksel hale gelen fakülte ziyaretlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Rektör Çomaklı ile ekibi bu kapsamda; Fen Fakültesi yönetimi, Fizik ve Biyoloji Bölüm başkanları ve akademisyenleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.
Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke yükseköğretiminin en köklü Fen Fakültelerinden birisine sahip olduklarını dile getirerek şunları söyledi: “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında fakültelerimizden önemli beklentilerimiz var. Bu beklentileri karşılamak ve birimlerimizi harekete geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren sık sık ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Fen Fakülteleri özelikle; bilimsel çalışmalar ile ipi göğüsleyen, üniversiteyi uluslararası platformda görünür kılan önemli fakültelerin başında geliyor. Dolayısıyla temel bilimlere hitap etmiş olması bakımından üniversitelerin önemli fakülteleri arasında yer alıyor. Bu misyon çerçevesinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi de lokomotif görevi görüyor” dedi.
“Yeni Hikâyeler İçin Gerekli Potansiyel Sizlerde Mevcut”
Fen Fakültesinin bilimsel faaliyetler açısından da önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Rektör Çomaklı: “Üniversitenin yol haritasını belirlemek üzere gerçekleştirdiğimiz Arama Konferanslarında Fen Bilimlerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle disiplinlerarası çalışmalarda önemli bir misyonu buluyor. Uluslararası düzeyde bir kimliğin olan Fen Fakültemiz her bölümü ile adından söz ettiriyor. Temel bilimlerde elde edilen başarılar bazında baktığımızda TÜBİTAK projelerinin desteklenmesi noktasında üniversitemiz ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.
Çomaklı: “Çalışmalarımızda; görev ve sorumluluklarımızı bilerek büyük Atatürk Üniversitesi ailesi olarak hep birlikte adından söz ettiren, sürekli kendini yenileyen, topluma ve bölgesine katkı sunan, donanımlı bir başarı hikâyesi kaleme alacağız. Bu potansiyel zaten sizlerde mevcut” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı, konuşmasının ardından akademik ve idari personelin talep ve önerilerini dinledi.

ERZURUM

17 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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