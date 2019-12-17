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Gençlik Spor’dan masatenisi turnuvası

İHA

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurtlar arasında masatenisi turnuvası düzenlendi. Yakutiye Spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada kızlarda Sedanur Öztürk, erkeklerde Arda Şen birinci oldu. Yurtlar arası sıralamada Kız Yurtlarında Rabiahatun, Erkek Yurtları sıralamasında ise Aşkale Öğrenci Yurdu birinciliği kazandılar.

Gençlik Spor’dan masatenisi turnuvası

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurtlar arasında masatenisi turnuvası düzenlendi. Yakutiye Spor salonunda gerçekleştirilen turnuvada kızlarda Sedanur Öztürk, erkeklerde Arda Şen birinci oldu. Yurtlar arası sıralamada Kız Yurtlarında Rabiahatun, Erkek Yurtları sıralamasında ise Aşkale Öğrenci Yurdu birinciliği kazandılar.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen masatenisi turnuvasına 46’sı kız 110 öğrenci katılım sağladı. Eleme usulü yapılan müsabakaların ardından kızlarda Sedanur Öztürk birinci olurken, Fatma Nur Avlamış ikinci, Günnur Ayhan üçüncü ve Ebru Metin dördüncü olarak dereceye girdiler. Erkeklerde ise Arda Şen birinciliği elde etti. 2. Muhammet Büyükoğlu olurken, Mürsel Mert Keküllüoğlu üçüncü, Ercan Akdağ ise sıralamada dördüncülüğü kazandı.
Gün sonu yapılan maçların ardından dereceye giren öğrencilerin temsil ettikleri Yurtlar arasında ise sıralama şöyle oluştu; Rabiahatun, Alvarlı ve Erzurum Kız Yurdu ilk üç sırayı aldı. Erkeklerde Aşkale Öğrenci Yurdu birinci sırayı alırken, Oğuzhan Yaşar Öğrenci Yurdu dereceye giren öğrencileri ile 2 sırada yer aldı.
Müsabakaların ardından kupa ve ödül töreni düzenlendi. Törene Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, Palandöken Yurt Müdürü İbrahim Hakkı Akpınar, İbrahimhakkı Yurt Müdürü Abdullah Özçelik, Spor Koordinatöre Vedat Engin, Aşkale Yurt Müdürü Muammer Büyükkuleli, İspir Yurt Müdürü Alirıza Bozkurt katıldı. Törende dereceye giren öğrencilere kupa ve ödülleri verildi.

ERZURUM

17 Aralık 2019 Salı

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