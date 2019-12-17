Burun estetiğinde cinsiyet farklılığı

Oq.Dr. Bahadır Baykal, genel olarak burun estetiği ameliyatlarında, cerrahi tekniklerin kadın ve erkekler için aynı olmakla birlikte estetik amaç ve prensipte birbirlerinden farklılık gösterdiğini söyledi.

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bahadır Baykal, “Feminen bir görüntü oluşmaması adına, burun ile dudak acisi, burun sırtı müdahaleleri ve burun kemiği müdahaleleri kadın hasta burun estetiğine göre erkek hastalarda farklı planlanmalıdır. Erkeklerde burun sırtına yapılan oyukluk oldukça kötü bir görüntüye neden olur. Erkek burunlarında, burun sırtı düzdür ve burun ucunun burun sırtı ile aynı düzeyde olması daha doğrudur. Hatta bazı hastalarda burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılması daha doğal ve güzel bir sonuç ortaya çıkaracaktır” dedi.

Kadınlarda burun ile üst dudak arasındaki ideal açının 100105 derece olduğunu ifade eden Op.Dr. Baykal, “Erkeklerde ise bu acının 9095 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Bu acının küçültülmesi ile kalkık bir burun yapısı oluşur ki erkek hasta için oldukça feminen bir görüntü oluşmasına sebep olur. Kadın hastalardan farklı olarak, erkek hastalarda burun kemiklerinin inceltilmemesi gerekir. Burun kemiklerinin birbirine çok yaklaştırılması sonucu ön görünüşte olması gerekenden fazla bir incelme oluşturulursa ortaya yine feminen bir sonuç çıkacaktır. Birçok erkek hastada, burnun fazla küçültülmemesi için, burnun bazı noktalarının kıkırdak greftleri ile büyütülmesi ve bazı noktalarının ise küçültülmesi ile oluşan, dengeleyici burun estetiği ameliyatları tercih edilir” diye konuştu.

Horlama şikayeti olan hastalar için burun estetiği ameliyatının önerildiğini kaydeden Op.Dr. Baykal, “Burun kıkırdaklarının eğri olması (septum deviasyonu) ve konka diye adlandırılan burun etinin geniş olmasına bağlı burun tıkanıklığı şikayeti pek çok erkek hastada mevcuttur. Uyku esnasında horlama şikayetinin en temel sebebi burun tıkanıklığıdır. Bu sebepledir ki burun tıkanıklığı ve horlama şikayeti olan hastalara, septum kıkırdağının düzleştirilirken aynı zamanda konkalarında küçültüldüğü bir ameliyat olması sebebiyle, burun estetiği ameliyatı önerilmektedir” şeklinde konuştu.

ERZURUM 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:53

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