Ameliyatsız gençleşmenin gözde uygulaması: Plasma Fibroblast

Dr. Meltem Ayran, Plasma Fibroblast uygulaması hakkında bilgiler verdi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran, “Şu an Amerika ve dünyada popüler yöntemlerden biri de " Plasma Enerjisi ile Cilt Yenileme " yöntemi. Cerrahiye alternatif yeni nesil yöntemlerden biri olan bu teknik ile birçok sorunu tedavi edebilir, gençleşme sağlanabilir. Cihazın ucundaki metal uç ısınarak havayla tepkimeye girer ve açığa çıkan "plasma enerjisi" ile cilt ısınır ve böylelikle kollajen ve elastin liflerin üretimi uyarılarak cilt sıkılaşması ve yenilenmesi sağlanır” dedi.

Plasma enerjisinin vücudun hemen hemen her yerinde güvenle kullanılabileceğine belirten Dr. Ayran, en çok kullanılan bölgeleri şöyle sıraladı:

“Üst gözkapağı sarkmaları, gözaltı torbaları, alın çizgileri, nasolabial çizgiler, sigara çizgileri(üst dudak üzerinde), boyun çizgileri, skar, milia, siğil, ben, cilt lekeleri, çatlaklar.”

Dr. Ayran, yöntemin avantajları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Kesi ya da buna bağlı iz yok, minimal seviyede yan etki, cildin incelme riski yok ve elde edilen sonuçlar son derece doğal. Kalıcı bir yöntem olup, sorunun olduğu bölgeye bağlı olarak yaşlanma etkileri kişiye göre zaman içinde oluşacaktır. Uygulama son derece konforlu olup, cilt temizlendikten sonra anestezik krem uygulaması ile çalışılacak bölge uyuşturulur. 30 dakika bekledikten sonra işleme başlanır ve işlem yine bölgeye göre 3060 dakika sürer. Uygulama sonrasında 12 saat ısıya bağlı hassasiyet olabilir. Soğuk uygulama faydalı olacaktır. 46 hafta sonra sonuç görülür. İhtiyaca göre işlem 6 hafta sonra tekrarlanabilir.”

ERZURUM 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:53

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