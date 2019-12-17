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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası başladı

DHA

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışları, dün gece düzenlenen renkli açılışla başladı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu yıl Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti.

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışları, dün gece düzenlenen renkli açılışla başladı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu yıl Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti.
Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışmaları öncesi deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 400 metresine konuşlandırılan Dedeman Oteli'nde kokteyl düzenlendi. Kokteyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, daire müdürleri çok sayıda davetli katıldı.
BABAM PALANDÖKEN'İN MARKALAŞMASINI BAŞLATTI
Gecede bir konuşma yapan Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Murat Dedeman'ın 1993 yılında bölgeye ilk otel yatırımı başlatması Palandökenin bugün kış turizminde markalaşmasını başlatan en önemli adım olmuştur. Bu yatırım ile Türkiye yeni bir destinasyon kazandı. Bölgenin bir kayak merkezine dönüşümü sağlandı. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda yer bulmaya başladı. O dönemler Türkiye'nin dünyada tanıtımına yönelik faaliyetlerini olmadığı günlerdi. Babamın girişimi ile önce Erzurum'un ardından Palandökenin dünyada tanıtılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Rusya'dan, Hollanda'dan turistlerin merkeze gelmesi sağlandı. O yıllarda bu zorlukları Dedeman markası tek başına üstlendi. Otelimizin hizmete girmesinden yaklaşık 5 yıl sonra diğer yatırımlarda geldi. Dedeman grubu bu süre zarfında zorlukların aşılması için iyileştirici çalıştırıcılar gerçekleşti. Zoru başarmanın haklı gururunu bugün hep birlikte yaşıyoruz. Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu sene Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduk" diye konuştu.
BAŞKAN SEKMEN, SPORCURALARA BAŞARILAR DİLEDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yatığı konuşmasında merhum Murat Dedeman ile övgüyle bahsetti. Sekmen, "Palandöken Kayak Merkezi'nin dünyada tanınır hale gelmesinde büyük pay sahibi olan Murat Dedeman'ın aziz hatırası anısına düzenlenen FIS Cup yarışmalarına katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.
PASTA KESİLDİ
Konuşmaların ardından davetliler dışarı çıkarak ellerinde meşalelerle Palandöken'in zirvesinden inen kayakçıları izledi. Kayacıların yaktığı Dedeman yazısının ardından havai fişek gösterisi başladı. Renkli görüntülerin sahnelendiği gece Dedeman Otelinin aşçıları tarafından hazırlanan geleneksel pasta Türk bayrakları eşliğinde tören alanına getirilip kesilmesiyle sona erdi.
MURAT DEDEMAN'I UNUTMAYACAĞIZ
Bugün sabah saatlerinde Palandöken'de başlayan Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışmalarında sporcuların pistte kıyasıya yarışması zevkli ve heyecanlı dakikalara neden oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışmalara 8 ülkenin 70 sporcunun katıldığını söyledi. Yarışmanın başarılı ve çok güzel bir ambiyansı olduğunu söyleyen Oto, "Çok başarılı bir yarışa başladık. Öğleden sonra sonuçlar belli olacak. Sezonun ilk yarışması olan ve daha önce Anatolian Cup FIS yarışı olarak geçiyordu. Bu sene dostumuz olan Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin kayak sporuna kayak turizmine çok emek veren sonuçta bizim Federasyon Başkanlığını da yapan Murat Dedeman ismini koyduk. Çok da güzel oldu. Duygulandık. Murat Dedeman'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

ERZURUM

17 Aralık 2019 Salı

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