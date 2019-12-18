Oltu doğa yürüyüşçülerinin mekanı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oltu doğa yürüyüşçülerinin mekanı oldu

İHA

Oltulu bir grup doğaseverin yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğü doğa yürüyüşleri diğer doğaseverler için de örnek oldu.

Oltu doğa yürüyüşçülerinin mekanı oldu

Oltulu bir grup doğaseverin yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğü doğa yürüyüşleri diğer doğaseverler için de örnek oldu.
Yaptıkları yürüyüşleri sosyal medyada ve basından ismi duyulan doğa severlerle yürümek isteyen doğa yürüyüşçüleri hafta sonu Oltu’ya geliyorlar. Daha önceden de İstanbul’dan Kırbayır isimli doğa yürüyüşçüleri bölgede doğa yürüyüşü yapmışlardı.
Oltu’nun muhteşem doğasında Oltulu Doğaseverler yürüyüş ekibiyle keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Doğasever yürüyüşçüler, yürüyüş esnasında yaban keçileri, keklik ve tavşan gibi hayvanları görmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi.
Doğa severler OltuNarman karayolunun 11’nci kilometresindeki Kamacı tesislerinden başladıkları yürüyüşe Sit alanı olan Damlıca tepelerinden Obayayla köyü alt kısmından toprak kale köyü içerisinden geçerek tekrar 11 kilometre yürüyor.
Yaklaşık 20 kilometre zorlu bir parkur yürüyen doğa yürüyüşçüleri yaptıkları yürüyüşten ve Oltu ekibinin misafirperverliğinden son derece memnun kaldıklarını dile getirdi.
Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Ekrem Kadıoğlu, “Bugün Oltu’daki doğa yürüyüşçüleri ile birleşerek güzel bir yürüyüş yaptık çok mükemmel manzaralar gördük çok güzel doğal ortam. Milli parklar tarafından koruma altına alınan bir arazide yürüdük, dağ keçileri gördük, keklikler gördük bazı yaban hayvanlarının ayak izlerini gördük. Zengin bir ortam bundan sonrada buralarda faaliyet yapmayı isterim. Oltu ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Oltulu Doğaseverlerden Avukat Muharrem Kalyon; “Sosyal medyadan ve basından bizi izleyen bir grup yürüyüşçü arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. Oltu’da yürümek istediklerini söylediler. Sabah saat 09’da 11 km Kamacı tesislerinden başladık. Damlıca sırtlarından Obayayla üzerinden toprak kale köyünden tekrar 11 kilometre geri döndük. Arkadaşlar umarım memnun kalmıştır. Oltu’muzda yürüyüş alanı için çok güzel yerlerimiz var alternatif sporların Anadolu'ya kazandırılması lazım diye de düşünüyorum” dedi.
Erzurum doğa yürüyüşçülerinden Kıyam Polat ise, “Erzurum’da ikamet etmekteyim. Erzurum yürüyüş grubu olarak bu yılki 46’ncı yürüyüşümüzü Oltu Doğasever yürüyüş grubuyla beraber Kamacı tesislerinden başlayarak yabani hayvanların içerisinde yürüyüş yaptık. Çok güzel bir parkurdu. Oltu’dan bize eşlik eden arkadaşlara teşekkür ederiz. Oltu ilçesi cağ kebabıyla, oltu taşı ile ve doğasıyla mükemmel bir ilçemiz. Tanıtılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi İhsan Efeoğlu da, “Doğa ile iç içe böyle hafta sonlarını fırsat buldukça geçirmeye çalışıyoruz. Erzurum yürüyüş grubu olarak Oltu’ya bir gezi düzenledik. Oltu grubu ile Oltu’nun girişinde 11 km den güzel bir vadinin içerisine girdik. Sonbahar kış geçişi çok güzel yolda çok güzel dağ keçilerini gördük tavşan gördük yanımızdaki köpeklerimiz tavşan kovaladılar çok hoşumuza gitti. Zirve sonrası piknik yaptık doğa çok güzel doğa ile iç içe yaşamak gerekiyor yaşayınca doğanın canlı olduğunu biz arkadaşlık ettiğini bize yardım ettiğini gerçekten hissediyorsunuz” diye konuştu.
Fatih Coşkun Ertaç ise, “Erzurum’da ikamet ediyorum. Erzurum yürüyüş grubu olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’daki yürüyüş grubu rehberliğinde çok güzel bir gün geçiriyoruz. Özellikle doğası çok güzel Dağ keçileri, Keklikler, Tavşanlar sıkça görülebiliyor. Doğası bozulmamış destinasyon. Özellikle Oltu Doğa severler yürüyüş grubuna misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yürüyüşlerimiz de yine birlikte oluruz” dedi.

ERZURUM

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dünyaya bakan pencerem kapanmasın´
YEREL HABERLER 'Dünyaya bakan pencerem kapanmasın´
Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı
YEREL HABERLER Burak Okuyucu performansıyla gururlandırdı
Kurum içi iletişimin güçlenmesine yönelik ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Kurum içi iletişimin güçlenmesine yönelik ziyaretler ...
Erzurum’da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle ...
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Recep Akgül ve yönetimi, TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum temsilciliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler ...
Vatandaştan İl Sağlık Müdürü Bedir’e mektuplu teşekkür
YEREL HABERLER Vatandaştan İl Sağlık Müdürü Bedir’e mektuplu ...
Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası başladı
YEREL HABERLER Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası ...
ASİMED, 7 dilde yayın yapacak Her gün uluslararası medyayı tarayıp, başta Ermeni meselesi olmak üzere, Türkler hakkında çıkan her yayını veri bankasında toplayarak, gerekli tepki için yedi dilde harekete geçiyor
YEREL HABERLER ASİMED, 7 dilde yayın yapacak Her gün uluslararası ...
Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor
YEREL HABERLER Fazla süt tüketimi bebeklerde kabızlık yapıyor
Ameliyatsız gençleşmenin gözde uygulaması: Plasma Fibroblast
YEREL HABERLER Ameliyatsız gençleşmenin gözde uygulaması: Plasma ...
Soğuk algınlığında bunlara dikkat
YEREL HABERLER Soğuk algınlığında bunlara dikkat
Burun estetiğinde cinsiyet farklılığı
YEREL HABERLER Burun estetiğinde cinsiyet farklılığı
Doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı Oltu
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşçülerinin yeni mekanı Oltu
Gençlik Spor’dan masatenisi turnuvası
YEREL HABERLER Gençlik Spor’dan masatenisi turnuvası
Rektör Çomaklı, Fakülte ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Fakülte ziyaretlerine kaldığı yerden ...
İYİ Parti’de başkandan milletvekiline ağır suçlamalar
YEREL HABERLER İYİ Parti’de başkandan milletvekiline ağır suçlamalar
Palandöken’de FIS Cup heyecanı başladı Kayakta sezonun ilk yarışı Erzurum'da yapıldı
YEREL HABERLER Palandöken’de FIS Cup heyecanı başladı Kayakta ...
Palandöken’de meşaleli kayak gösterisi nefes kesti Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupasına muhteşem açılış
YEREL HABERLER Palandöken’de meşaleli kayak gösterisi nefes ...
Ciltte oluşan deformasyonlara dikkat
YEREL HABERLER Ciltte oluşan deformasyonlara dikkat
Bipolar bozukluk 50 kişiden 1'inde görülüyor
YEREL HABERLER Bipolar bozukluk 50 kişiden 1'inde görülüyor
Düzensiz dişlere ‘Bonding’ tedavisi
YEREL HABERLER Düzensiz dişlere ‘Bonding’ tedavisi
Erkek tipi saç dökülmelerine dikkat
YEREL HABERLER Erkek tipi saç dökülmelerine dikkat
Erzurum’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
TYB Erzurum Şubesi vefatının 50. yılında Mümtaz Turhan’ı andı
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi vefatının 50. yılında Mümtaz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X