Oltu doğa yürüyüşçülerinin mekanı oldu

Oltulu bir grup doğaseverin yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğü doğa yürüyüşleri diğer doğaseverler için de örnek oldu.

Yaptıkları yürüyüşleri sosyal medyada ve basından ismi duyulan doğa severlerle yürümek isteyen doğa yürüyüşçüleri hafta sonu Oltu’ya geliyorlar. Daha önceden de İstanbul’dan Kırbayır isimli doğa yürüyüşçüleri bölgede doğa yürüyüşü yapmışlardı.

Oltu’nun muhteşem doğasında Oltulu Doğaseverler yürüyüş ekibiyle keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Doğasever yürüyüşçüler, yürüyüş esnasında yaban keçileri, keklik ve tavşan gibi hayvanları görmekten son derece mutlu olduklarını dile getirdi.

Doğa severler OltuNarman karayolunun 11’nci kilometresindeki Kamacı tesislerinden başladıkları yürüyüşe Sit alanı olan Damlıca tepelerinden Obayayla köyü alt kısmından toprak kale köyü içerisinden geçerek tekrar 11 kilometre yürüyor.

Yaklaşık 20 kilometre zorlu bir parkur yürüyen doğa yürüyüşçüleri yaptıkları yürüyüşten ve Oltu ekibinin misafirperverliğinden son derece memnun kaldıklarını dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Ekrem Kadıoğlu, “Bugün Oltu’daki doğa yürüyüşçüleri ile birleşerek güzel bir yürüyüş yaptık çok mükemmel manzaralar gördük çok güzel doğal ortam. Milli parklar tarafından koruma altına alınan bir arazide yürüdük, dağ keçileri gördük, keklikler gördük bazı yaban hayvanlarının ayak izlerini gördük. Zengin bir ortam bundan sonrada buralarda faaliyet yapmayı isterim. Oltu ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Oltulu Doğaseverlerden Avukat Muharrem Kalyon; “Sosyal medyadan ve basından bizi izleyen bir grup yürüyüşçü arkadaşlar bizimle irtibata geçtiler. Oltu’da yürümek istediklerini söylediler. Sabah saat 09’da 11 km Kamacı tesislerinden başladık. Damlıca sırtlarından Obayayla üzerinden toprak kale köyünden tekrar 11 kilometre geri döndük. Arkadaşlar umarım memnun kalmıştır. Oltu’muzda yürüyüş alanı için çok güzel yerlerimiz var alternatif sporların Anadolu'ya kazandırılması lazım diye de düşünüyorum” dedi.

Erzurum doğa yürüyüşçülerinden Kıyam Polat ise, “Erzurum’da ikamet etmekteyim. Erzurum yürüyüş grubu olarak bu yılki 46’ncı yürüyüşümüzü Oltu Doğasever yürüyüş grubuyla beraber Kamacı tesislerinden başlayarak yabani hayvanların içerisinde yürüyüş yaptık. Çok güzel bir parkurdu. Oltu’dan bize eşlik eden arkadaşlara teşekkür ederiz. Oltu ilçesi cağ kebabıyla, oltu taşı ile ve doğasıyla mükemmel bir ilçemiz. Tanıtılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi İhsan Efeoğlu da, “Doğa ile iç içe böyle hafta sonlarını fırsat buldukça geçirmeye çalışıyoruz. Erzurum yürüyüş grubu olarak Oltu’ya bir gezi düzenledik. Oltu grubu ile Oltu’nun girişinde 11 km den güzel bir vadinin içerisine girdik. Sonbahar kış geçişi çok güzel yolda çok güzel dağ keçilerini gördük tavşan gördük yanımızdaki köpeklerimiz tavşan kovaladılar çok hoşumuza gitti. Zirve sonrası piknik yaptık doğa çok güzel doğa ile iç içe yaşamak gerekiyor yaşayınca doğanın canlı olduğunu biz arkadaşlık ettiğini bize yardım ettiğini gerçekten hissediyorsunuz” diye konuştu.

Fatih Coşkun Ertaç ise, “Erzurum’da ikamet ediyorum. Erzurum yürüyüş grubu olarak bugün Oltu’dayız. Oltu’daki yürüyüş grubu rehberliğinde çok güzel bir gün geçiriyoruz. Özellikle doğası çok güzel Dağ keçileri, Keklikler, Tavşanlar sıkça görülebiliyor. Doğası bozulmamış destinasyon. Özellikle Oltu Doğa severler yürüyüş grubuna misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yürüyüşlerimiz de yine birlikte oluruz” dedi.

ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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