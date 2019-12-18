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YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Dünyaya bakan pencerem kapanmasın´

DHA

ERZURUM´da, 3 çocuk babası Serdar Candan, göz tansiyonu nedeniyle sol gözünü kaybetti. Sağ gözünde de görme kaybı olan Candan´ın ameliyat olması için 200 bin liraya ihtiyacı var. Uzanacak bir yardım eli bekleyen Candan, "Dünyaya bakan pencerem kapanmasın" dedi.

ERZURUM´da, 3 çocuk babası Serdar Candan, göz tansiyonu nedeniyle sol gözünü kaybetti. Sağ gözünde de görme kaybı olan Candan´ın ameliyat olması için 200 bin liraya ihtiyacı var. Uzanacak bir yardım eli bekleyen Candan, "Dünyaya bakan pencerem kapanmasın" dedi.
Merkez Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde yaşayan Serdar Candan, lokantada çalışırken 2016 yılı Mayıs ayında trafik kazası geçirdi. Hastanede tedaviye alınan Candan´ın sağ koluna iki platin takıldı. Sağ kolunu kullanamaz hale gelen Candan´a daha sonra guatr teşhisi kondu. Candan'ın tedavisi sürerken, rahatsızlığı bu kez gözlerini etkiledi. Serdar Candan'da göz tansiyonu olduğu belirlendi. Göz tansiyonu nedeniyle Serdar Candan 2 kez sağ gözünden, 5 kez de sol gözünden ameliyat oldu. Ancak yapılan ameliyat ve uygulanan tüm tedavileri karşın Candan, sol gözünü kaybetti. Serdar Candan, malulen emekli oldu.
Eşi Yıldız (39), kızları Sinem (17), oğulları Göktuğ (15) ve 1,5 yaşındaki Saltukbey ile yaşam mücadelesini sürdüren Serdar Candan, görme kaybı giderek artan sağ gözü için uzanacak yardım eli bekliyor. Ameliyat olabilirse sağ gözünün kurtulabileceğini söyleyen Serdar Candan, "Sol gözüm hiç görmüyor, görme yetisini kaybetti. Üstüne katarakt indi. Sağ gözüm yakından bakınca görüyor, uzağı göremiyorum. Ameliyat olabilirsem en azından sağ gözümü kurtarabilirim. Erzurum´da gittiğim doktorlar göz tansiyonuna bağlı ameliyatların İstanbul ve Ankara´daki özel hastanelerde olduğunu bildirdi. Biz de araştırma yaptık, benim ameliyatımı Türkiye´de yapabilecek 5-6 doktor varmış. Özel olunca ameliyat masrafı da hayli yüksek. Yaptığımız görüşmeler sonucu ameliyat masrafının 200 bin liranın üzerinde olduğunu öğrendik. Ben malulen emekli olmuş, ayda bin 70 lira alan biriyim. Üç çocuğum ve eşim, onların geçimi var. Benim bu ameliyat parasını karşılamam çok zor. 4 senedir çalışamıyorum, maddi olarak tükendim. Babamın desteğiyle geçimimizi sağlıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Dünyaya bakan penceremin kapanmasını istemiyorum. Çocuklarımın büyüdüğünü, iyi bir yere geldiklerini görmek istiyorum" diye konuştu.
SALTUKBEY YAŞAMA DÖNDÜRDÜ
Eşinin geçirdiği rahatsızlıklar sebebiyle dünyaya küstüğünü, psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Yıldız Candan, "Doktorlar bizi onu yakın takip etmemizi istiyordu. Bize, 'Kendime faydam yok ki çocuklarıma faydam olsun' diyordu. Saltukbey doğunca adeta dünyayla barıştı. Yaşama döndü, mücadeleye başladı. Çok zor günler geçirdik. Hem benim ailem hem de eşimin ailesi olmasa ayakta duramazdık. Yediğimiz günler, yemediğimiz günler oldu. Hep beraber eşimin sağlığına kavuşması için dua ediyoruz. İnşallah devlet büyükleri bir kapı açar, eşimin gözleri açılır. Hakikaten biz artık kelimelerin bittiği yerdeyiz. Artık söyleyecek bir sözümüz kalmadı" dedi.

ERZURUM

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:24
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  • İKİNDİ 14:38
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  • YATSI 18:24
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