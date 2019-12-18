Horasan’da ‘Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık’ konferansı düzenlendi

UCİM Erzurum Temsilciliği Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Erzurum Barosu iş birliğinde Horasan Meslek Yüksekokulu’nda ve Horasan Yatılı Bölge Okulu’nda “ Çocuk İstismarına Yönelik Farkındalık” konferansı düzenlendi.

UCİM Erzurum Temsilciliği Hukuk Komite Başkanı Av. Begüm Şekertekin, Hukuk Komite Üyeleri Feride Aşırt ve Engin Can’ın konuşmacı olduğu Horasan Meslek Yüksekokulu’ndaki ilk konferansa Meslek Yüksek Okulu akademisyen ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Çocuk istismarı konusunda hukuki ve sosyolojik bilimsel verileri aktaran konuşmacılar; istismardan korunma yolları ve olası istismar durumunda nasıl davranılması gerektiğine ilişkin önemli bilgiler aktardılar.

Horasan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Kenan Yakut, “Yapılan konferans çocuk istismarı konusunda doğru bildiğimiz yanlışları görmemizi vesile oldu. Atatürk Üniversitesi olarak sosyal duyarlılık bazında yapılan çalışmalara oldukça önem verilmekte. Biz de meslek yüksekokulu olarak bu alandaki hassasiyetimizi her fırsatta dile getirmekten çekinmiyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği ve el birliği ile onları korumak zorunda olduğumuz gibi onları korumak için atılan her adımın da destekçisiyiz” dedi.

UCİM Erzurum Hukuk Komite Başkanı Av. Begüm Şekertekin, “Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Erzurum Barosu iş birliği ile düzenlenen ve Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alan ilçe meslek yüksekokullarında eğitimlerimize devam ediyoruz. Horasan Meslek Yüksekokulundan sonra bugün de Horasan Meslek Yüksekokulundaki akademisyen ve öğrenciler ile buluştuk. Bu mücadelenin en önemli ayağı eğitim. Bu nedenle köy köy, ilçe ilçe gezmekten asla vazgeçmeyip insanlarda bu konuda farkındalık oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz konuşan çocuklar, bilinçli yetişkinler. Bu doğrultuda yapılan iş birliğinden ve bu konudaki hassasiyetinden dolayı Atatürk Üniversitesi’ne, Erzurum Barosu’na ve bizi yoğun bir ilgi ile dinleyerek misafir eden Horasan Meslek Yüksekokulu müdürü Sayın Prof.Dr. Kenan Yakut başta olmak üzere; tüm Horasan Meslek Yüksekokulu yönetimi, akademisyenleri, personelleri ve tüm öğrencilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

UCİM Erzurum Temsilciliği eğitim ekibi daha sonra talep üzerine aynı gün içerisinde ikinci konferansı Horasan Yatılı Bölge Okulu’na giderek Yatılı Bölge Okulu’nda görev yapan öğretmenlere de verdi. Yatılı Bölge Okulu öğretmenlerinin ilgi ile dinlediği konferans sonrası tüm öğretmenler gönüllü şekilde verdikleri bu eğitimden ve asla bitmeyen mücadelelerinden dolayı UCİM Erzurum Temsilciliği eğitim ekibine teşekkürlerini iletti.

ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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