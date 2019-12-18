Palandöken'de heyecan devam ediyor

-Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde dün başlayan Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışlarının 2'nci günü yapılan yarışlarla sürdü.

Palandöken'de bulunan Dedeman Otel'in önündeki pistte düzenlenen yarışların 2'nci gününde erkeklerde Türkiye kadınlarda ise İranlı sporcu birincilik elde etti. İranlı kayakçıların başarılı olduğu yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 8 ülkeden 70 sporcu katılıyor. Yarışların ilk gününde erkeklerde Türkiye adına yarışan Hırvat asıllı milli kayakçı Tiriel Luka Abramovic bugünde birinciliği bırakmadı. Kadınlarda ise ilk gün dördüncü olan Sıla Kara bugünkü yarışlarda ikinci oldu.

Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren sporcular şunlar:

ERKEKLER:

1Tiriel Luka Abramovıc (Türkiye)

2Seyed Morteza Jafari (İran)

3Shemshakı Porya Saveh (İran)KADINLAR:

1Atefeh Ahmedi (İran)

2Sıla Kara (Türkiye)

3Forough Abbasi (İran)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarışlardan çekilen detay

-Drone görüntüleri



ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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