Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi

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ERZURUM'da, Bizans dönemine ait 101 gümüş sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, havalimanı yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 gümüş sikke ele geçirildi. Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere sikkelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde ise izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alındı.



ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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