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Erzurum İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz’ı ziyaret etti

İHA

Erzurum İl Jandarma Komutanı JKd.Alb. Ali Gemalmaz, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz’ı ziyaret etti

Erzurum İl Jandarma Komutanı JKd.Alb. Ali Gemalmaz, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ı makamında ziyaret etti.
Erzurum İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ali Gemalmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’a iadeyi ziyarette bulunup bir süre görüştü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz Erzurum İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb Ali Gemalmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

ERZURUM

18 Aralık 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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