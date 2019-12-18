Erzurum İl Jandarma Komutanı Gemalmaz, Kültür ve Turizm İl Müdürü Almaz’ı ziyaret etti

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Erzurum İl Jandarma Komutanı JKd.Alb. Ali Gemalmaz, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ı makamında ziyaret etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ali Gemalmaz, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’a iadeyi ziyarette bulunup bir süre görüştü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz Erzurum İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb Ali Gemalmaz’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

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