Saltukbey Ortaokulu gönülden okuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Merkezileri üzerinden yürütmüş olduğu Kitap Okuma Halkaları kapsamında, Erzurum Palandöken Gençlik Merkezinin yapmış olduğu çalışmalar örnek olmaya devam ediyor. Saltukbey Ortaokulu oluşturmuş olduğu 18 Kitap Okuma Halkasıyla şu an en az 106 öğrencinin ayda bir kitap okumasına doğrudan etki ediyor.

Palandöken Gençlik Merkezi Kitap Okuma Halkaları Koordinatörü Tuncay Altunok, gençlerimizin Sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kitap okuma alışkanlığı edinmesi ve kitaba kolay erişimleri için bakanlığın sunmuş olduğu imkanları gençlerimizin ayağına kadar götürmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Palandöken Gençlik Merkezi yöneticileri, Saltukbey Orta Okulu Müdürü Hulusi Polat ve öğretmenlerinden Hüseyin Yolcu, Tuğba Pekgöz, Neslihan Sevil, Sıddık Küçükyıldız, Esma Uzala’ya kitap okuma halkalarının oluşturulması ve gerekli takibin sürdürülmesinde göstermiş oldukları özverileri çalışmalarından dolayı olarak teşekkür ettiler.

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok, “Şehrimize yeni kitap dostları kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şu an okumalarına devam eden 40 Kitap Halkamız elimizde bulunan 96 farklı kaynaktan beslenmeye devam ediyor. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” dedi.

Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ve Gençlik Merkezlerimizde yapılan çalışmaların toplumun her kesimine hitap ettiğini belirterek bu gibi faaliyetlerin, ufku açık gençlerin becerileri ve yetenekleri doğrultusunda faydalı birer birey olmasına katkı sağladığına vurgu yaparak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

ERZURUM 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.