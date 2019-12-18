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Anadolu'da Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesi

İHA

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi tarafından düzenlenen "Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesi" büyük ilgi gördü. Global girişimcilik haftası kapsamında "Zirveye Nasıl Çıkılır? konsepti ile düzenlenen zirvede 3 gün boyunca 11 konuşmacı sahne alarak başarılı hayat hikayelerini cesaret vermesi için katılımcılarla paylaştı.

Anadolu'da Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesi

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi tarafından düzenlenen “Güçlü İyilik Sosyal Girişim Zirvesi" büyük ilgi gördü. Global girişimcilik haftası kapsamında “Zirveye Nasıl Çıkılır? konsepti ile düzenlenen zirvede 3 gün boyunca 11 konuşmacı sahne alarak başarılı hayat hikayelerini cesaret vermesi için katılımcılarla paylaştı.
İlk gün eğitimlerin ardından düzenlenen atölye çalışmasında katılımcılar sosyal girişim projesi nasıl tasarlanır tecrübe ettiler. İkinci gün OSH Radyo, İhtiyaç Haritası, İstanbul Gençlik Platformu gibi başarılı girişimcilerin kurucuları sahne alarak gençlere girişimcilik yolunda tavsiyelerde bulundu. Yabancı dil eğitimine önem verilen zirvede bir çok öğrenciye ücretsiz eğitim paketi hediye edilirken 4 kişiye de yurt dışı dil eğitimi imkanı sunuldu. Kapanış kısmında katılımcılara İngilizce sözlük dağıtılarak köy okulundaki çocuklar için birer tane motivasyon cümlesi yazması istendi. Katılımcıların motivasyon notları ile paketlenen İngilizce sözlükler Erzurum'un köylerindeki çocuklara ulaştırılacak. Güçlü İyilik Genel Koordinatörü Ravzanur Eker, Doğu Anadolu Bölgesinin farklı şehirlerinden katılımlı ilk sosyal girişim zirvesi düzenleyerek önemli bir işe öncülük ettiklerini ve global girişimcilik haftası kapsamında Türkiye raporuna girmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.
Eker şunları söyledi: “Bugün Anadolu'nun zirvesi Erzurum'dayız. Erzurum'un zirvesi Palandöken'e çıkmanın yolları belli. Peki sosyal girişimcilikte zirveye nasıl çıkılır ? diyerek bir araya geldik. Konseptimiz gereği tüm duyurularımızda ekipmanlarınızı yanınıza almayı unutmayın dedik. Bu ekipmanlar bizim için hayal gücü ve cesaret. Çünkü bugün olduğumuz zirve de güçlü bir hayal gücünün cesaretin ürünü. Anadolu'da ilk defa sosyal ölçüm gerçekleştirilen bir zirve düzenleniyor. Sosyal ölçüm raporuna baktığımızda ise katılımcıların yüzde 89'u ilk defa bu alanda bir eğitim alma şansı yakaladım diyorlar. Bu süreçte 700'den fazla katılımcı ile etkileşim kurarken sosyal medya üzerinden ise 54 bin 100 görüntülenme elde ettik. Yoğun çabamızın karşılık bulmuş olması bizleri de motive ediyor. Global girişimcilik haftası kapsamında etkinliğimiz Türkiye raporuna da kaydedildi. Daha iyisini yapabilmek için önce bir şeyler yapılması gerekir. Bundan sonra yapılacak sosyal girişimcilik zirvelerine de bu anlamda örnek olabilmek bizleri mutlu ediyor. Zirvenin içerisine köy okulundaki çocukların eğitimi için yerleştirdiğimiz bir iyilik görevi vardı. İngilizce sözlüklerimiz içindeki motivasyon notları ile beraber yakın zamanda köy okulundaki çocuklara ulaştırılmış olacak. Ben gençleri önemseyip dünyalarına dokunmak amacıyla buraya gelip sahne alan tüm girişimci konuşmacılarımıza, 17 küresel hedeften 'hedefler için ortaklıklar' doğrultusunda bir araya geldiğimiz paydaşlarımıza da katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Bizim için başarının sırrı ise kocaman güçlü ve iyi bir aile olmakta. Bu yüzden gecesini gündüzüne katarak bu zirve için çalışan her şeyi birlikte üstlenen Güçlü İyilik Ailesinin tüm fertlerini de tebrik ediyor teşekkür ediyorum."
Zirve son gün Anadolu’nun farkı şehirlerinden gelen gençler ile beraber Erzurum'un tarihi yerleri gezilmesi ile son buldu.

ERZURUM

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:24
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  • İKİNDİ 14:38
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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