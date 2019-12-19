Vali Memiş, “Kırılan gönülleri inşâ edeceğiz”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Göçmenler Günü dolayısıyla kent merkezinde ikamet eden 3 çocuklu Muhammed ve Zeliha Sulıman çiftinin evine konuk oldu. Suriye göçmeni aileden hayat öykülerini dinleyen Vali Memiş, Türk Milleti’nin daima mazlum halkların yanında olduğunu söyledi.

Göçmenler Günü nedeniyle Vali Okay Memiş, Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası 2015 yılında Erzurum’a göç eden 3 çocuklu Muhammed ve Zeliha Sulıman çiftini evinde ziyaret etti. Aile fertleriyle tek tek sohbet eden Vali Memiş, baba Muhammed Sulıman’dan hayat öykülerini dinledi. Büyük dedesinin bir Osmanlı Paşası olduğunu aktaran Sulıman, 2015 yılında çocuklarının okulunun bombalandığını belirterek, “Büyük kızım bu saldırıda yaralandı. Yaşanan bu hadise üzerine bende ailemi alarak buraya göç ettim. Erzurum’da seyyar kuaförlük yaparak ailemin geçimini sağlıyorum.” diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir havada geçen ziyarette Vali Memiş ile ailenin küçük çocuğu Mahmut arasında geçen diyalog ortamda hüzün dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Vali Memiş’in “Büyüdüğünde ne olmak istiyorsun?” sorusuna ”İnşaat mühendisi olmak istiyorum.” cevabını veren küçük Mahmut, nedenini ise şöyle açıkladı: “ Ülkemizde büyük bir savaş oldu. İnsanlar öldü, evler harap oldu. Hayatını kaybeden insaları geri getiremem ama yıkılan binaları tekrar yapabilirim. Bu sayede belki birazda olsa savaşın izlerini silebilirim.”

Küçük Mahmut’un cevabı ile duygulanan Vali Memiş ise, “Mahmut yıkılan evleri, biz ise Büyük Türkiye Devleti ve Yüce Türk Milleti olarak kırılan gönülleri inşa edeceğiz” dedi.

Vali Memiş ayrıca Türk Milleti’nin daima mazlum halkların yanında olduğuna dikkat çekerek, bunun en güzel örneğinin ise Muhammed ve ailesine gönüllerini açan Göçmenler Günü’nde de onları yalnız bırakmayan komşuları olduğunu söyledi.

Vali Memiş’e ziyaretinde İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan eşlik etti.

ERZURUM 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

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