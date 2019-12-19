Kaynak verimliliği rehberleri yayınlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, “İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması” projesi kapsamında 8 adet alt sektöre yönelik olarak kaynak verimliliği rehberleri hazırlandı.

İmalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan rehberlerde ilgili sektörlere yönelik kaynak verimliliği uygulamaları, yol gösterici bilgiler ve örnek uygulamalar yer alıyor.

ERZURUM 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.