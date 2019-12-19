Azyüksel ailesinin acı günü

Gazeteci yazar Esat Bindesen’in eniştesi eğitimci Hilal Azyüksel’in annesi Münire Azyüksel, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Geçtiğimiz gün İstanbul’da hayatını kaybeden anne Akyüksel’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Solakzade Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, STK temsilcileri, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ERZURUM
19 Aralık 2019 Perşembe
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