Erzurum Valisi Okay Memiş Ve Rektör Çomaklı, öğrencilerle yemekte buluştu

Geçtiğimiz günlerde Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi tarafından düzenlenen ve Erzurum Valisi Okay Memiş'in katılımlarıyla gerçekleşen Kariyer Sohbetleri Programında çekilişle belirlenen Atatürk Üniversiteli 20 öğrenci, Vali Memiş ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile yemekte bir araya geldi.

Öğrenciler ile buluşmanın kendisini oldukça mutlu ettiğini vurgulayan ve bu nedenle onlarla sık sık bir araya gelmeye gayret gösterdiğini ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, öğrencilerle sohbet ederek, mesleki bilgi, birikim ve tecrübelerini anlattı. Öğrenciler tarafından kendisine sorulan soruları cevaplandıran Vali Memiş, valilik makamı, kamu yönetimi ve yerel yönetimler konularında öğrencilere bilgi vererek, gençlerden kendilerine güvenmelerini, çalışma azmi içinde olmalarını, araştıran, sorgulayan ve kendilerini sürekli geliştirmeleri konusunda nasihatlerde bulundu.

“Öğrenci Odaklı Bir Eğitim Anlayışımız Var”

Bu etkinliğin öğrenciler için güzel bir anıya dönüştüğünü dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrenci merkezli bir politika belirlediklerini ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Özellikle Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde ön plana çıkan tasarılar arasından en önemlisinin öğrenci odaklı bir eğitim anlayışı olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, rektörlük makamının tüm öğrencilere açık olduğunu belirterek programa gösterdiği yakın ilgiden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş ile emeği geçen herkese teşekkür etti ve etkinliğe katılan öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

