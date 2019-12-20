Köyde korkutan yangın: 5 ev yandı

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi’nde gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi’nde gece yarısı bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevre ev ve ahırlara da sıçrayan yangında 5 ev yanarak kül oldu.

Yangına AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Uzundere ve Tortum itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

ERZURUM 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:55

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